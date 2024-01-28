福原愛預告直播帶貨 撈人民幣遭陸網酸「職業生涯的盡頭是帶貨」
福原愛與江宏傑離婚後，兩人之間還有官司在進行，而福原愛現也將一些工作重心放在中國，像是開了抖音、小紅書帳號，日前更宣告28日要開直播帶貨，遭網酸「職業生涯的盡頭是帶貨」。
福原愛近來積極經營在中國的社群，繼之前稱「自己一半是中國人」後，27日又貼出影片預告，將要直播帶貨，並聲稱很喜歡中國春節的氣氛，所以邀請大家來直播間與她一起過年，不少中國網友忍不住酸「日本人都知道在中國帶貨很賺錢了」、「什麼阿貓阿狗都要帶貨」、「宇宙的盡頭是帶貨」、「以前挺喜歡她的，但自從離婚風波後就沒好感了，為啥要來中國撈錢，因為普通話好？」、「日本人也想來賺中國人錢」。
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