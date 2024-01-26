汪峰與章子怡離婚3個月後爆將四婚？工作室回應了
大陸歌手汪峰去年十月無預警宣布與女星章子怡離婚，結束8年婚姻，讓人震驚，而最近網上傳出他即將再婚，工作室發聲闢謠，表示都是「不實言論」。
聲明中指出近來網上傳出大量「汪峰與某人結婚」、「汪峰不顧女兒感受」、「汪峰女兒將簽約」等自媒體文章，特發聲澄清「憑空捏造、子虛烏有」，並稱汪峰與傳聞中的人根本不相識，毫無交集。
52歲的汪峰過往有三段婚姻，這次傳四婚，有網友虧「娶過的的老婆，比我談過的女友都多」，還有網友完全忘了他已結束前段婚姻，直言「他不是章子怡老公嗎？」、「都忘了他已經離婚」。
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