快訊

這波寒流真的冷！賈新興揭「1數據」：超越2016霸王級寒流

汪峰與章子怡離婚3個月後爆將四婚？工作室回應了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
圖／截自微博／汪峰
圖／截自微博／汪峰

大陸歌手汪峰去年十月無預警宣布與女星章子怡離婚，結束8年婚姻，讓人震驚，而最近網上傳出他即將再婚，工作室發聲闢謠，表示都是「不實言論」。

聲明中指出近來網上傳出大量「汪峰與某人結婚」、「汪峰不顧女兒感受」、「汪峰女兒將簽約」等自媒體文章，特發聲澄清「憑空捏造、子虛烏有」，並稱汪峰與傳聞中的人根本不相識，毫無交集。

52歲的汪峰過往有三段婚姻，這次傳四婚，有網友虧「娶過的的老婆，比我談過的女友都多」，還有網友完全忘了他已結束前段婚姻，直言「他不是章子怡老公嗎？」、「都忘了他已經離婚」。

編輯推薦

圖／截自微博／汪峰工作室
圖／截自微博／汪峰工作室

相關新聞

汪峰與章子怡離婚3個月後爆將四婚？工作室回應了

大陸歌手汪峰去年十月無預警宣布與女星章子怡離婚，結束8年婚姻，讓人震驚，而最近網上傳出他即將再婚，工作室發聲闢謠，表示都是「不實言論」。

胡瓜怨幫推薦新書卻沒收到書 江大成回應了

胡瓜今天在年終媒體餐敘上提到，先前幫江大成的新書掛名推薦，至今沒收到實體書籍。對此，江大成向胡瓜致歉，他這陣子都是錄影時...

新婚1個月！丹妮婊姐接到阿嬤電話 聽完崩潰喊：我離婚了

知名網紅丹妮婊姐與男友黑豹交往四年，日前她在Podcast上宣布已於11日登記結婚，升格成為人妻，不少粉絲都替她感到開心。近日她回台後，卻因為收到一通阿嬤來電而崩潰，讓她拜託鄰居去跟阿嬤說她離婚了。

日本女星自爆遭下藥性侵！「大咖歌手」殘忍施暴

前日本女星若林志穗過去曾是演員，她日前突然開直播爆料，痛訴1997年時遭到大咖歌手「N先生」下藥性侵，導致她罹患複雜性P...

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬 狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

吃火鍋巧遇！女主播揭輝達CEO黃仁勳私下一面

輝達執行長黃仁勳近日訪台，一舉一動格外受到關注。近日女主播丁士芬在火鍋店用餐，竟意外巧遇黃仁勳，也開心分享揭黃仁勳私下一面。 丁士芬近日在臉書發文，表示近日寒流襲台，吃火鍋時竟遇到輝達執行長黃仁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。