寒流襲台！蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！
寒流發威加上水氣充足，昨（23）日全台各地濕冷，多處高山難得下雪，也讓「追雪族」相當興奮。網紅蔡阿嘎也利用剛下的雪搭配上煉乳一起食用，分享口感後讓網友們全笑翻！
蔡阿嘎昨天在社群平台分享實測吃雪照，他透露員工幫忙帶回陽明山的雪讓他品嚐，最後更分享了新鮮的雪加上煉乳後的味道，接著附上哭泣符號表示：「只是吃起來有點土味跟草味」。最後，他還在留言區截圖放上員工追雪的地面圖，虧說：「所以我吃了什麼？」
發文一出，引來網友們熱議，「吃樹上的 比較安全 至少沒人踩過」、「要加點練乳，草莓醬」、「這麽好康的事 一定要跟老闆分享的啦」、「清腸胃的冰」、「真的潔癖的人，其實超不怕髒。」、「大家踩過的」。
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