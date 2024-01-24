快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

寒流襲台！蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！ 圖／摘自臉書
蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！ 圖／摘自臉書

寒流發威加上水氣充足，昨（23）日全台各地濕冷，多處高山難得下雪，也讓「追雪族」相當興奮。網紅蔡阿嘎也利用剛下的雪搭配上煉乳一起食用，分享口感後讓網友們全笑翻！

蔡阿嘎昨天在社群平台分享實測吃雪照，他透露員工幫忙帶回陽明山的雪讓他品嚐，最後更分享了新鮮的雪加上煉乳後的味道，接著附上哭泣符號表示：「只是吃起來有點土味跟草味」。最後，他還在留言區截圖放上員工追雪的地面圖，虧說：「所以我吃了什麼？」

發文一出，引來網友們熱議，「吃樹上的 比較安全 至少沒人踩過」、「要加點練乳，草莓醬」、「這麽好康的事 一定要跟老闆分享的啦」、「清腸胃的冰」、「真的潔癖的人，其實超不怕髒。」、「大家踩過的」。

蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！ 圖／摘自臉書
蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！ 圖／摘自臉書

延伸閱讀

吃蘿蔔絲沒人信！館長盲測「大吃一筋」 慢速度還原真相

忘不了？！汪小菲直播間稱大S「我老婆」 網笑虧：回家慘了

未婚妻辭11年空姐！敖犬淚謝「媒人班機」揭初次見面心底話

民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

相關新聞

寒流襲台！蔡阿嘎評測「陽明山初雪+煉乳」 味道驚呆！

寒流發威加上水氣充足，昨（23）日全台各地濕冷，多處高山難得下雪，也讓「追雪族」相當興奮。網紅蔡阿嘎也利用剛下的雪搭配上煉乳一起食用，分享口感後讓網友們全笑翻！ 蔡阿嘎昨天在社群平台分享實測吃雪

77歲康凱遭檢調約談！「跟賴清德有關」他喊：我哪有

77歲資深藝人康凱24日出席關懷演藝人員基金會聯歡餐會分享近況，才提到近期忙著尋找平台，為資深藝人另闢表演空間，話鋒一轉...

「蒼鷺與少年」勇闖奧斯卡獲提名 吉卜力工作室回應了

宮﨑駿全新動畫「蒼鷺與少年」去年上映時好評不斷，更在歐美屢獲票房佳績，並順勢入圍奧斯卡獎最佳動畫長片獎，吉卜力工作室製作...

李善均調查文件外流 韓國警方搜索媒體D社「扣押記者電腦及手機」

李善均捲入吸毒案不堪醜聞壓力，在去年12月27日輕生離世，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）隨後公開了警方內部的事件報告書，內容是李善均的陳述內容，質疑

被控霸凌主播不忍了！張靖玲指她才是T台宮鬥元凶

TVBS前年5月爆發主播宮鬥，當時被指是加害者之一的前主播張靖玲接受「鏡週刊」專訪，直言造成宮鬥的元兇就是當初自稱遭霸凌...

民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

網紅「Toyz」劉偉健前天（20日）晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「超哥」黃伯超，在店外被黃徒手打到頭破血流，送醫縫十多針，事件也引發外界譁然！今（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。