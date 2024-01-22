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慟！69歲台語國寶張燕清驚傳病逝 好友不捨發聲

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
資深音樂人張燕清傳出病逝。圖／摘自臉書
資深音樂人張燕清傳出病逝。圖／摘自臉書

資深音樂人、台語歌手張燕清傳出病逝，享壽69歲，台語歌手李明洋在臉書悼念：「我敬重的亦師亦友，永遠懷念你。非常不捨、謝謝老師對台語歌壇的貢獻、留給世間愛台語歌的朋友滿滿耳福～張燕清老師一路好走。」令人不捨。

張燕清過往在西餐廳擔任吉他手，結識洪榮宏、江惠、江淑娜等人後開始接觸台語歌曲，進而開始寫歌，人生第1首創作「相欠債」由沈文程演唱竄紅，讓他走上台語創作之路，演唱過其作品的台語歌手包含陳盈潔、蔡小虎、袁小迪、龍千玉、羅時豐、方瑞娥、翁立友、李明洋、蔡義德等等，貼近人心的詞曲意境很受樂迷喜歡。

他自2012年起陸續推出3張個人專輯，並且舉辦演唱會，去年底於臉書發文請託大家介紹看護人員，透露病人住在淡水馬偕醫院，應是替自己尋找，無奈不敵病魔，台語歌壇痛失英才。

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