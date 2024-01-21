獨／照顧病母2個月無法睡 謝麗金認「久病無孝子」淚喊：絕望！

53歲的謝麗金許久沒有演出8點檔，相隔約6年回歸on檔戲、演出台視「追分成功」，提到前幾年，在病榻前照顧82歲母親，忍不住淚崩，「我每天來回醫院、家裡，跟弟弟交班，開車的時候都覺得生活很沒希望，很絕望」。

謝麗金透露，前幾年疫情期間，媽媽突然腎發炎昏迷，一進醫院就住了2個月，她一夕之間學會換尿布、換病房床單，自嘲根本是「被耽誤的護理師」。媽媽住院期間，謝麗金也跟著焦慮了2個月，完全夜不成眠，白天精神又還撐得住，但一直沒睡覺導致免疫力下降，她接連確診新冠肺炎、發「皮蛇（帶狀皰疹）」，整個人很憔悴又虛胖，一度覺得自己憂鬱症。後來上節目遇到知名家科醫生，開了適合自己的安眠藥，狀況才慢慢改善。

媽媽自尊心強，不想請看護，都是謝麗金與弟弟一起照顧，友人看她照顧媽媽親力親為，讚她孝順，但她說：「我只是做我應該做的事情，再困難都要面對。」但謝麗金也對媽放狠話：「久病無孝子！」要她能自己走就盡量練習走，媽媽也爭氣，雖動作緩慢，但還沒用到輪椅。

謝麗金為重回8點檔，也積極調整身體狀態，改善睡眠後，她也開始運動，每天都走路7、8千步，甚至會從自己新店的家走路去國父紀念館附近的媽媽家，靠走路成功在一個月左右消腫，原本最胖時到55公斤，現在恢復到約49、50公斤。

謝麗金很欣慰媽媽生病後也很爭氣，至今沒開始坐輪椅。記者李政龍／攝影

謝麗金坦言照顧媽媽住院時，每天都感到很絕望。記者李政龍／攝影

謝麗金在病榻前照顧母親時，自己也2個月無法成眠。記者李政龍／攝影

謝麗金為回歸8點檔，努力調整好體態。記者李政龍／攝影

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