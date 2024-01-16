林韋君單身4年熱戀186天菜帥廚 男友得知身分驚呆了

林韋君、楊子儀、許鈞鈞主演，華視台劇「少女八家將」歷經欠款、版權風波，時隔3年終於重見天日，演員們16日出席記者會，分享拍戲心得，有演藝圈發電機始祖封號的林韋君去年12 月被直擊有新戀情，今首度鬆口談感情狀態，滿臉幸福甜笑認了戀上186公分天菜帥主廚，表示：「目前還在了解狀態，慢慢發展中。」

林韋君感情空窗4年，去年透過朋友介紹認識41歲的米其林主廚李皞（Paul Lee)，第一次見面時僅互換聯繫方式，知道對方開餐廳，還說會到餐廳光顧，但第二次見面卻是3個月後，彼此只停留在第一印象，後來才進展到交往；這些年來，林韋君淡出演藝圈當瑜伽老師，曾形容自己是「一隻腳已踏出演藝圈」，男方從小在美國長大，不熟悉台灣的演藝圈，以為她的本業就是瑜伽老師，直到某次經過她代言的健身房看到宣傳照，才驚訝發現「原來妳是大明星」。

林韋君表示，和男友交往不到1年，雙方工作都忙碌，能相處的時間不多，由於男友是圈外人，對於戀情曝光反應？林韋君表示：「我想他應該有心理準備吧，知道我是藝人，(被偷拍)是遲早的事，畢竟我們會約會嘛。」，林韋君一番敘述，惹得一旁的楊子儀瞬間也八卦搜尋新聞，看著照片品頭論足：「看起來很高、很壯耶！」林韋君則是一臉甜蜜：「身高186吧，怎樣？是不能談戀愛喔」，表示目前雙方戀情慢慢發展中。

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