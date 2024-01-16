影／aespa首度來台出席科技公司尾牙 4成員分批抵台　

韓國人氣女團aespa今天（16日）首度來台，將在下午三點舉辦簽售會，隨後出席明基佳世達集團的尾牙活動。由於aespa隊長Karina日前出席米蘭時裝周，今天上午獨自從香港搭機來台，另外三名成Giselle、Winter與Ningning則是從仁川機場搭機來台。

aespa此行來台是為了參加明基佳世達集團的尾牙活動，以及兩場只有幸運粉絲能參與的簽售會。因為不真實的美貌而被暱稱為「人間AI」的隊長Karina，日前受邀參加米蘭時裝周活動，一個人自香港搭乘國泰航空CX-488航班於9點25分抵達桃園機場。可能是剛結束長途飛行，Karina下機時雖然帶著口罩，但仍看得出來有些疲累，但她仍親切地向接機粉絲揮手，隨後經搭乘電動車前往環宇商務中心辦理通關入境手續。

另外三位團員Giselle、Winter與Ningning則是自韓國仁川機場搭乘大韓航空KE-185航班於10時45分抵達桃園國際機場。團員還未下機，現場已有十多名粉絲在登機口守候，三人下機後在工作人員引導下搭乘電動車，同樣經環宇商務中心辦理通關入境手續，三人離開時也親切地向守候粉絲揮手道別。

韓國人氣女團aespa今天首度來台，將出席明基佳世達集團的尾牙活動。隊長Karina日前出席米蘭時裝周，今天上午獨自從香港搭機來台。記者黃仲明攝影

aespa隊長Karina日前受邀參加米蘭時裝周活動，一個人自香港搭乘國泰航空CX-488航班於9點25分抵達桃園機場。記者黃仲明／攝影

aespa團員Giselle自韓國仁川機場搭乘大韓航空KE-185航班於10時45分抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

aespa團員Winter自韓國仁川機場搭乘大韓航空KE-185航班於10時45分抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

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