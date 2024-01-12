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白冰冰轟孩子遭殺害還要納稅養死刑犯 他預言撼動選情

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
白冰冰愛女曾遭歹徒撕票殺害她一生都反對廢死。圖／白曉燕基金會提供
白冰冰愛女曾遭歹徒撕票殺害她一生都反對廢死。圖／白曉燕基金會提供

藝人白冰冰曾因為愛女白曉燕的命案，數度發表反對廢死意見。近日因為國中生割頸案，加上總統和立委選舉廢死議題又被炒起，白冰冰過去曾錄製影片發表反廢死議題，她在影片中直白說：「為什麼大多數人民意識反對廢死，你們還要違反民意，書是唸到白念了。」並表示大眾意見你們不聽，「又回到帝制時代，選你們出來了，又用你們的意志去做事，還說應該跟國際接軌，是國際見鬼了。」她表示自己沒有退休還握有麥克風就是永遠要做反對廢死的急先鋒。

主持人劉寶傑預言白冰冰反廢死影片可能會撼動選情。白冰冰在影片中直白說：「為什麼大多數人民意識反對廢死，你們還要違反民意，書是唸到白念了。」並表示大眾意見你們不聽，「又回到帝制時代，選你們出來了，又用你們的意志去做事，還說應該跟國際接軌，是國際見鬼了。」

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白冰冰說，國際上到現在還是有死刑，就算在美國也一樣，她還拿出孫安佐當例子，「為何我們演藝人員的孩子會發生這麼大事情？就是因為美國開放槍枝嘛，光是收個槍枝你們都反對了，民眾都反對了，川普想收槍都沒辦法，這樣的法律適合台灣嗎？台灣如果一人分一支槍，如果有一天夫妻拿槍來互開，台灣會做嗎？台灣都不合的事情，為什麼我們要聽國外的，美國人是我們阿公嗎？國外是我們的阿嬤嗎？我們為何不聽我們內心的話？」

白冰冰也痛批：「法務部長、更高的首長、法官，如果該做的事情你不做，你們就不應該領錢，這些是公平交易法，不應該違背大家的意志領大家的錢，這些死刑犯如果沒死，那些被人分屍的父母就要繼續賺錢繳稅金，養那些廢人養到死，不對的。你們這些高級知識分子，用筆用話比那些拿刀拿槍的更狠，如果你們支持廢死的話，我覺得你們是踏在被分屍的、被無辜殺害的這些人的血跡和屍體上面，在談你們的理想，不應該，你們昧著良心在做事。我看那些判決出來，我實在無法接受，因為那些殺人的人，他們不應該被判死刑，只因為他們殺人的手法還不夠兇殘。」

她說，因為當總統或當首長的人出入都有人在保護，永遠不會被人分屍，永遠不會了解被人分屍父母的痛苦，白冰冰痛心說：「講到這一點，我永遠是這樣的急先鋒，那怕你們來刺我，我沒有退休，我還在這裡，就是我還有麥克風，我還要說話。」

記者詢問白冰冰相關話題時，她透過助理表示，其實這段影片是多年之前拍攝的，她說只要遇到廢死議題，影片都會被拿出來討論，但她對反廢死議題沒有改變，目前忙於戲劇拍攝工作，對總統大選相關話題只說選擇真正能為國家做事的人。

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