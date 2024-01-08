55歲袁惟仁摔倒成植物人 最新近況曝光了

台灣優質生命協會昨舉辦2024「愛在一起歲末送暖餐會」，秘書長紀寶如穿梭全場忙著招呼，歲末年終，她也分享資深藝人的近況，70歲文香1年多前剛痛失老伴文夏，近來身體健康也亮紅燈，髖關節才剛開完刀，「長輩就是這樣，骨頭鈣質各方面都不好。」紀寶如說，文香是因為走路總是隱隱作痛，去檢查才發現髖關節裂開，正在復原當中。

而90歲的林沖7日剛過完生日，紀寶如表示他身體硬朗，還去染了頭髮，走路雖然還需要攙扶，但精神不錯，「台灣優質生命協會除了關懷獨居長輩，最重要的是我們和資深演藝人員一起攜手陪伴往前走，最近尾牙很多，但資深藝人沒有表演的平台，我們希望能在公益這條路上給他們更多幫助，在理事長美鳳姐(陳美鳳)的帶領下，明年我們會安排一系列社區關懷的活動，會邀請資深藝人一起參與。」

另外袁惟仁2018年在上海腦溢血昏迷，之後返回台東老家療養，2020年在家中跌倒住進加護病房，目前是植物人狀態，紀寶如坦言去年有去探視過袁惟仁，「他現在意識還是不太清楚，前幾年去看他，他狀態還可以，但第二次摔倒後，就不太認得人了，我覺得他姊姊真的很偉大，一直在身邊照顧他。」

紀寶如對照顧資深藝人相當盡心盡力。記者李政龍／攝影

商品推薦