快訊

台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

55歲袁惟仁摔倒成植物人 最新近況曝光了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
袁惟仁。本報資料照片
袁惟仁。本報資料照片

台灣優質生命協會昨舉辦2024「愛在一起歲末送暖餐會」，秘書長紀寶如穿梭全場忙著招呼，歲末年終，她也分享資深藝人的近況，70歲文香1年多前剛痛失老伴文夏，近來身體健康也亮紅燈，髖關節才剛開完刀，「長輩就是這樣，骨頭鈣質各方面都不好。」紀寶如說，文香是因為走路總是隱隱作痛，去檢查才發現髖關節裂開，正在復原當中。

而90歲的林沖7日剛過完生日，紀寶如表示他身體硬朗，還去染了頭髮，走路雖然還需要攙扶，但精神不錯，「台灣優質生命協會除了關懷獨居長輩，最重要的是我們和資深演藝人員一起攜手陪伴往前走，最近尾牙很多，但資深藝人沒有表演的平台，我們希望能在公益這條路上給他們更多幫助，在理事長美鳳姐(陳美鳳)的帶領下，明年我們會安排一系列社區關懷的活動，會邀請資深藝人一起參與。」

另外袁惟仁2018年在上海腦溢血昏迷，之後返回台東老家療養，2020年在家中跌倒住進加護病房，目前是植物人狀態，紀寶如坦言去年有去探視過袁惟仁，「他現在意識還是不太清楚，前幾年去看他，他狀態還可以，但第二次摔倒後，就不太認得人了，我覺得他姊姊真的很偉大，一直在身邊照顧他。」

紀寶如對照顧資深藝人相當盡心盡力。記者李政龍／攝影
紀寶如對照顧資深藝人相當盡心盡力。記者李政龍／攝影

相關新聞

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

黃子佼去年6月爆出「＃MeToo」風波後形象大傷，他當時精神一度崩潰，開直播訴說心境後自殘，好險並無大礙，而他之後工作完...

55歲袁惟仁摔倒成植物人 最新近況曝光了

台灣優質生命協會昨舉辦2024「愛在一起歲末送暖餐會」，秘書長紀寶如穿梭全場忙著招呼，歲末年終，她也分享資深藝人的近況，...

金球獎／第81屆金球獎得獎名單 「奧本海默」成大贏家拿下5獎

第81屆金球獎入圍名單頒獎典禮台灣時間8日早上9點舉行，電影類中「芭比」獲得9項提名的最大贏家，「奧本海默」囊括8項提名...

除了改名求轉運！炎亞綸移居新北市 專心經營副業破百萬業績

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控偷拍私密影片，他也為此沉寂了半年，演藝工作都停擺，還去找了命理大師改名求轉運，近來更傳出他賣掉台北市的房子，搬到新北

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

黃子佼去年6月爆出「＃MeToo」風波後形象大傷，他當時精神一度崩潰，開直播訴說心境後自殘，好險並無大礙，而他之後工作完全停擺，也不再公開露面，老婆孟耿如日前在臉書曬出全家福照片，黃子佼難得入鏡，看來

「小美人魚」當媽！23歲荷莉貝利添了個兒子 去年一舉動早有跡象

去年以迪士尼真人版「小美人魚」電影迅速打開知名度，也成為爭議焦點的荷莉貝利，宣布兒子誕生，讓她還不滿24歲就已經成為年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。