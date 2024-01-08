金球獎／第81屆金球獎得獎名單 「奧本海默」成大贏家拿下5獎
第81屆金球獎入圍名單頒獎典禮台灣時間8日早上9點舉行，電影類中「芭比」獲得9項提名的最大贏家，「奧本海默」囊括8項提名居次。揭獎後，「奧本海默」成大贏家拿下5大獎（劇情類最佳影片、最佳導演、劇情類最佳男主角、男配角、最佳原創配樂）；劇集方面，「繼承之戰」第四季一舉抱走4項大獎，「怒嗆人生」和「大熊餐廳」都拿到3項，算是勢均力敵。
【電影類】
戲劇類最佳影片／「奧本海默」
戲劇類最佳女主角／莉莉葛萊史東／「花月殺手」
音樂及喜劇類最佳男主角／保羅賈麥提／「滯留生」
音樂及喜劇類最佳影片／「可憐的東西」
最佳迷你劇集及電視電影／「怒嗆人生」
音樂及喜劇類最佳影集／「大熊餐廳」
最佳原創歌曲／「芭比」／What Was I Made For？
最佳原創配樂／「奧本海默」
電影票房成就獎／「芭比」
最佳導演／克里斯多福諾蘭／「奧本海默」
音樂及喜劇類最佳女主角／艾瑪史東／「可憐的東西」
戲劇類最佳男主角／席尼墨菲／「奧本海默」
最佳動畫片／「蒼鷺與少年」
最佳外語片／「墜惡真相」（法國）
最佳劇本／「墜惡真相」
最佳女配角／達文喬伊倫道夫（Da'Vine Joy Randolph）／The Holdovers（暫譯 「滯留生」）
最佳男配角／小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」
【電視類】
劇情類最佳女主角／莎拉史努克／「繼承之戰」
劇情類最佳影集／「繼承之戰」
劇情類最佳男主角／基倫考克金／「繼承之戰」
音樂及喜劇類最佳女主角／阿尤艾德維利／「大熊餐廳」
音樂及喜劇類最佳男主角／傑瑞米艾倫懷特／「大熊餐廳」
最佳女配角／伊莉莎白戴比基／「王冠」
最佳男配角／馬修麥費狄恩／「繼承之戰」
最佳迷你劇集及電視電影男主角／史蒂芬元／「怒嗆人生」
最佳迷你劇集及電視電影女主角／黃艾莉／「怒嗆人生」
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