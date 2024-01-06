《超感8人組》男星克里斯汀奧利弗墜機身亡 同行2幼女也罹難
德國男星克里斯汀奧利弗（Christian Oliver）驚傳墜機身亡，享年51歲，同行2名幼女也不幸罹難。
綜合外媒報導，克里斯汀奧利弗與2名女兒4日搭乘一架單引擎飛機自聖文森及格瑞那丁貝基亞島飛往島國聖露西亞的途中墜機，51歲的克里斯汀奧利弗與12歲女兒 Annik、10歲女兒 Madita，以及飛機擁有者兼駕駛員 Robert Sachs 4人全數罹難，遺體皆尋獲。
報導指出，起飛不久後駕駛員便向塔台通報「遇上麻煩」，正在返航，但不久後墜入大海，當地漁民、潛水員皆乘船前往事故現場協助。
克里斯汀奧利弗曾演出導演史蒂芬索德柏執導的電影《柏林迷宮》、華卓斯基姐妹執導的《駭速快手》，他還參演了《超感8人組（Sense8）》、《時空守衛（Timeless） 》、《納粹獵人（Hunters）》等影集，並為去年才上映的電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》中擔任配音。
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