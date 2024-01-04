網挖「大街吻阿翔照」狂酸！ 謝忻不忍了直球回擊

女星謝忻過去因為阿翔事件沉寂4年，近來才慢慢回到螢光幕前。近日有網友又再度拿出她過去被與阿翔被拍的親吻照，讓她忍不住出面發聲！

近來適逢元旦，新的一年謝忻也深刻檢討，並表示未來會用心回饋社會，「謝謝老天爺給了我再來一次的機會。」不過，有網友卻故意挖出昔日的親吻照，並留言嗆聲說「好了啦」，這讓謝忻忍不住出面回應說：「這張拍得蠻美的。好了什麼？你才好了啦！然後你的照片美肌可不可以不要開那麼大？」雙方隔空互動引發網友關注。

謝忻出面回擊網友。 圖／摘自謝忻臉書

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