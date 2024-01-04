ㄚ頭詹子晴喊「結束了」被聯想婚姻觸礁 經紀人曝狀況
ㄚ頭詹子晴在2023年結束時發了一則IG，「給勇敢的自己一個自己一個擁抱，有些里程碑在我人生中存在很長一段日子在今年決定結束了」引發外界對她婚姻聯想，甚至傳出兩人已經分居，經紀人說，這傳言太離譜，兩人還住在一起，根本沒這件事。
詹子晴和警政署前署長王卓鈞兒子王惟立交往多年，中間還一度分手，最後復合結婚，外界看來甜蜜的婚姻，卻因為她的發文而投下漣漪，她在IG上寫「很多不捨和煎熬但得這樣選擇，面對放下是我今年重要的課題，這當中的無助與無奈，寶寶心裡苦但無處發洩，所以這一年我學著讓自己的心過得平靜與舒服，學著善待自己」。
不過，2023年她在工作上確實遇到狀況，一路發展投入的副業「不要對我尖叫」因為和股東理念不合分道揚鑣，這對她來說是很大的打擊，紀經紀人說，她IG上寫的，就是去年一整年心情的總結，跟家事、婚姻無關。
更多推薦
▪質疑五月天假唱 大陸博主再直指蔡依林 結果出爐
▪周星馳回歸春節檔 「家有囍事」藏32年刪減畫面公開
▪曾控訴遭「水行俠2」刪戲份 安珀赫德突對外發聲
▪林靖恩不僅砸壞飯店電視 聖誕節又毀壞高檔摩鐵石桌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言