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元旦日本地震男星新潟表演「活動中斷、新幹線停擺」花11萬搭小黃去車站

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
男星安東尼元旦在新潟表演時遇上強震。圖／截自X／アントニー （マテンロウ）
男星安東尼元旦在新潟表演時遇上強震。圖／截自X／アントニー （マテンロウ）

日本元旦發生7.6強震，男星安東尼（アントニー）當時正在新潟表演，活動全面暫停，當地部分交通也停擺，讓他原本打算留在當地過夜，後來遇到可以載他到車站的計程車司機，最後順利返回東京，而網友好奇車資，他則透露約11萬日幣（約2.3萬台幣）。

安東尼於1日晚間突然發文，透露人在新潟，「震動很大！」，今（2）日他曝光當時狀況，透露當時他正在新潟一家購物中心表演，因為發生地震，活動被迫取消，而他所在之處的新幹線、高速公路都無法使用。他原本打算在當地過夜，但有位計程車司機告訴他可以載他到宇都宮站，他就搭上車了，然後順利到達宇都宮，早晨才剛從宇都宮站回到東京。

而有網友詢問「到宇都宮站花了多少錢」，想做為一個參考價，他則回覆「花約11萬日幣（約2.3萬台幣）」，網友計算平均車資大概是跑2班車的金額了，但也網友表示「看來他是順利跟計程車司機一起撤離了，安全最重要。」

而安東尼順利返回東京後仍持續發文，他表示「現在仍有餘震」，再次呼籲大家保持冷靜，他還說「我知道石川縣的輪島和能登有多棒，之後重建一定會支持。」

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