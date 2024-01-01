快訊

5分鐘內石川縣接連強震 新幹線傳停駛、迪士尼遊客驚嚇蹲地避難

日本電視台緊急插播強震快訊 女主播突嚴肅大喊「快跑！」影片瘋傳

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震首波海嘯抵達 民眾捕捉畫面曝光

他們也是元旦情侶？廣末涼子爆三婚不倫主廚

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
廣末涼子和鳥羽周作持續低調交往。圖／摘自推特
廣末涼子和鳥羽周作持續低調交往。圖／摘自推特

廣末涼子因為和已婚大廚鳥羽周作過從甚密，雙方鬧出雙重不倫，各自於去年離異。沒想到今年元旦情侶他們榜上有名，廣末涼子可望梅開三度，今年與鳥羽周作再婚。

日媒「Sponichi Annex」報導，廣末涼子去年離婚後，背負罵名展開新生活。她和鳥羽周作家庭破碎，兩人在不倫醜聞後沒有再見面，但他們沒有斷聯，還是保持訊息甚至視訊聯絡。

如今廣末涼子身敗名裂，卻沒有放棄愛情，要和鳥羽周作繼續交往，等時機成熟就步入禮堂。相關人士透露，最快可能今年夏天，廣末涼子就會扶正小王，與鳥羽周作共組家庭。

延伸閱讀

今年最強跨年組合 網一致點名「人氣天團」：場面有夠盛大

日本大地震超晃！女主播突大喊「快跑！」 影片網瘋傳

星座專家預測運勢 小S驚喊：「感覺2024好像會離婚」

67歲國寶男星「車禍險失明」 手術後揭驚人費用：把我當大明星宰了

相關新聞

大型車禍現場！大陸女星「真唱翻車」發文致歉周華健

大陸各家電視台紛紛在昨日推出跨年晚會，找來許多當紅藝人登台表演。而自日前的「假唱風波」後，大陸觀眾相當關注藝人是否假唱，...

他們也是元旦情侶？廣末涼子爆三婚不倫主廚

廣末涼子因為和已婚大廚鳥羽周作過從甚密，雙方鬧出雙重不倫，各自於去年離異。沒想到今年元旦情侶他們榜上有名，廣末涼子可望梅...

跨年夜突滑入觀眾席 羅志祥高雄惡整萬人全場傻眼！

2023年的最後一天，羅志祥(小豬)特別南下高雄獻出出道28年來首次的倒數跨年秀，他同時也是首位站上高雄巨蛋舉辦跨年演唱...

暌違6年再唱跨年 謝金燕一身黑裸肩現身彩排

2024高雄跨年晚會今天登場，姐姐謝金燕擔綱倒數前壓軸演出，昨天傍晚與舞群低調彩排，為呈現完美的舞台做足萬全準備。睽違6...

郭書瑤自拍照放送1隱密部位見客 畫面曝光網嗨：滿分

郭書瑤2009年以廣告「殺很大」爆紅，身材火辣性感，出道10多年來拍過不少膾炙人口的作品，他也經常在社群分享生活點滴，昨...

發文悼念李善均遭酸蹭熱度 范瑋琪不忍吐心聲「傷害到我」

韓星李善均捲入吸毒案，27日輕生離世，29日出殯，不少韓國明星都紛紛發文哀悼，范瑋琪也在IG發文悼念，不料有網友酸「蹭熱度你是認真的！」范范忍不住回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。