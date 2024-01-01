他們也是元旦情侶？廣末涼子爆三婚不倫主廚

廣末涼子因為和已婚大廚鳥羽周作過從甚密，雙方鬧出雙重不倫，各自於去年離異。沒想到今年元旦情侶他們榜上有名，廣末涼子可望梅開三度，今年與鳥羽周作再婚。

日媒「Sponichi Annex」報導，廣末涼子去年離婚後，背負罵名展開新生活。她和鳥羽周作家庭破碎，兩人在不倫醜聞後沒有再見面，但他們沒有斷聯，還是保持訊息甚至視訊聯絡。

如今廣末涼子身敗名裂，卻沒有放棄愛情，要和鳥羽周作繼續交往，等時機成熟就步入禮堂。相關人士透露，最快可能今年夏天，廣末涼子就會扶正小王，與鳥羽周作共組家庭。

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