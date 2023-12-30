鄭雨盛痛悼李善均 引用「我的大叔」經典台詞惹哭粉絲

已故的韓國演員李善均29日中午12點出殯，昨晚多名藝人都到場送他最後一程，包括曾於他有合作機會的許光漢，以及李聖旻（李星民）、崔始源、柳演錫、金南佶、鄭雨盛、李政宰。鄭雨盛也陪到最後一刻，回家並發文悼念，有網友發現鄭雨盛引用「我的大叔」經典台詞，再度惹哭網友。

鄭雨盛稍早拍了一張李善均在墓園的遺照，並發文：「善均，你抵達安寧之處了嗎？希望你一定要抵達安寧之處。」引用李善均在「我的大叔」對IU所講的經典台詞，希望她往後能有更好的人生，發文一出惹哭不少網友。

曾在「屍速列車」演出反派的韓國老牌演員金義聖，同樣哀痛發文，「送走你後的回程路上，天空烏雲密布。憤怒、絕望、後悔、抱歉，這些情緒交雜，我的內心似乎要爆炸，儘管如此，我還是將這些拋諸腦後，只能以悲傷送走你。最重要的是，再也見不到你、聽不到你的聲音、無法跟你喝杯燒酒，這些都讓我更加絕望。再過一陣子等我頭腦冷靜下來後，我、我們會仔細思考還能做什麼事情，然後採取行動的。願你能在沒有羞辱跟痛苦的地方安息。」孫錫久也另有發文，指出雖然與李善均交流不多，但能感受到對方的溫暖，同樣哀悼李善均的離世。

金義聖是李善均多年好友。圖／摘自IG 鄭雨盛出席李善均告別式，一直陪到最後。圖／摘自IG 李善均已經舉辦告別式。（歐新社)

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