快訊

辯論會／侯友宜提民進黨十大「失」政 批賴主張台獨、柯已讀不回

影／爆高端採購疑雲...廖偉翔公布董事會議3音檔 籲檢調徹查

鄭雨盛痛悼李善均 引用「我的大叔」經典台詞惹哭粉絲

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導

已故的韓國演員李善均29日中午12點出殯，昨晚多名藝人都到場送他最後一程，包括曾於他有合作機會的許光漢，以及李聖旻（李星民）、崔始源、柳演錫、金南佶、鄭雨盛、李政宰。鄭雨盛也陪到最後一刻，回家並發文悼念，有網友發現鄭雨盛引用「我的大叔」經典台詞，再度惹哭網友。

鄭雨盛稍早拍了一張李善均在墓園的遺照，並發文：「善均，你抵達安寧之處了嗎？希望你一定要抵達安寧之處。」引用李善均在「我的大叔」對IU所講的經典台詞，希望她往後能有更好的人生，發文一出惹哭不少網友。

曾在「屍速列車」演出反派的韓國老牌演員金義聖，同樣哀痛發文，「送走你後的回程路上，天空烏雲密布。憤怒、絕望、後悔、抱歉，這些情緒交雜，我的內心似乎要爆炸，儘管如此，我還是將這些拋諸腦後，只能以悲傷送走你。最重要的是，再也見不到你、聽不到你的聲音、無法跟你喝杯燒酒，這些都讓我更加絕望。再過一陣子等我頭腦冷靜下來後，我、我們會仔細思考還能做什麼事情，然後採取行動的。願你能在沒有羞辱跟痛苦的地方安息。」孫錫久也另有發文，指出雖然與李善均交流不多，但能感受到對方的溫暖，同樣哀悼李善均的離世。

編輯推薦

金義聖是李善均多年好友。圖／摘自IG
金義聖是李善均多年好友。圖／摘自IG
鄭雨盛出席李善均告別式，一直陪到最後。圖／摘自IG
鄭雨盛出席李善均告別式，一直陪到最後。圖／摘自IG
李善均已經舉辦告別式。（歐新社)
李善均已經舉辦告別式。（歐新社)

相關新聞

主播夫妻檔閃婚後火速生兒育女！看愛情音樂劇有感笑了

主播夫妻檔岑永康與張珮珊一雙學霸兒女Ethan與Sammi日前從紐西蘭回台，長相帥氣、身材高大的Ethan眉宇之間與岑永...

鄭雨盛痛悼李善均 引用「我的大叔」經典台詞惹哭粉絲

已故的韓國演員李善均29日中午12點出殯，昨晚多名藝人都趕到醫院送他最後一程，包括曾於他有合作機會的許光漢，以及李聖旻（...

梁朝偉、劉德華合體狂比愛心 劉嘉玲看不下去喊無言

梁朝偉、劉德華兩大天王近日合體宣傳新片「金手指」，該片話題不斷，兩大巨星也積極跑宣傳讓粉絲都能一飽眼福。怎料，梁朝偉的妻...

韋禮安上訴成功！「二審判決廢除」再戰老東家

韋禮安和曾經的老東家福茂唱片對簿公堂，3月二審結果韋禮安敗訴，需賠償488萬餘元給福茂。今（29）日出現逆轉，韋禮安上訴...

南韓前總統文在寅發文悼念李善均 沉重批「調查機構和媒體」逼他走絕路

韓星李善均10月時捲入毒品案，27日被發現輕生過世，讓各界十分震驚與不捨。今天中午李善均出殯火化，眾娛樂圈好友與家屬，面...

許光漢現身了 全黑前往李善均靈堂悼念 無緣再合作

韓國影帝李善均輕生離世，引來無限追思，他的靈堂開設至今，今日將正式舉辦告別式，日前與他合作過的演藝圈友人也逐一到場，許光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。