網酸靠生病博版面 阿本喊話「討厭我的人就儘管討厭吧」

從「模范棒棒堂」出道的阿本（翁瑞迪），之前上節目時透露有腦動脈瘤，醫師還告知他「接下來就是非死即殘」，雖然如此，但他仍是繼續過好自己的生活，還放閃近來交的男友，深夜他發長文再次吐露心聲。

阿本提到近來家人看到網上一些留言，指他靠生病、前男友博版面，對此感到有點難過，他本人則很淡然，認為家人擔心太多，覺得每個人都有被人稱讚、被人罵或是被人喜歡、被人討厭的時候，這都是很正常，因為沒有人是完美的，還喊話「所以討厭我的人就儘管討厭吧！喜歡我的人就用力喜歡吧！沒感覺的人就忽略吧！」

阿本更認為自己已經很幸運，「分享人生故事，只是想要抒發，但有這些朋友願意聽，也感同身受，已經很難得了，不認同也是好事。感謝我的人生經驗反向的加強你的信念！」還笑稱「能夠因為我的分享，我賺到錢跟流量，我很感謝大家照顧及媒體關注，但內心深處的我真的無所求，兩年後的我也真的會很不一樣，到時候大家就知道了。」

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