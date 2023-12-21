楊丞琳偕李榮浩捐50萬賑災還被黑 倒數2天露面…網求告
楊丞琳近來惹惱大陸河南當地民眾，自在微博道歉後不再發聲，「LIKE A STAR」巡演北京站於23日登場，其工作室昨照常Po文募集進場觀眾的故事，底下仍有許多酸民抨擊，讓支持她的鐵粉相當心疼，集體要求她使用法律手段提告黑粉。
楊丞琳因在「LIKE A STAR」巡演鄭州站上開玩笑，稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，一番言論讓河南當地民眾非常不服，她雖火速道歉仍難以挽回，形象受到影響，甚至傳出網友號召大家抵制她參與的四川衛視跨年晚會。
她的演唱會北京站倒數2天登場，由於近日大陸甘肅發生大地震，現已造成超過130人死亡、近千人受傷，有網友發現她跟老公李榮浩貢獻一己之力賑災，在微博分享夫婦一起捐出50萬人民幣（約219萬新台幣）的明細，讓粉絲感動直呼「我們會一直記得你的好」。
更多推薦
▪黃金團隊抖內幕 劉俊謙露屁郭雪芙叫床：原不是長這樣
▪獨／性感女星領25元通告費 3小時買千萬豪宅成小富婆
▪宥勝遭訴猥褻罪 突質疑「坦白錯了？」曝隱情：很多事不願意講
▪8公分算「小雞」？蕾菈揭女體性愛數據：真的很夠用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言