楊丞琳偕李榮浩捐50萬賑災還被黑 倒數2天露面…網求告

楊丞琳近來惹惱大陸河南當地民眾，自在微博道歉後不再發聲，「LIKE A STAR」巡演北京站於23日登場，其工作室昨照常Po文募集進場觀眾的故事，底下仍有許多酸民抨擊，讓支持她的鐵粉相當心疼，集體要求她使用法律手段提告黑粉。

楊丞琳因在「LIKE A STAR」巡演鄭州站上開玩笑，稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，一番言論讓河南當地民眾非常不服，她雖火速道歉仍難以挽回，形象受到影響，甚至傳出網友號召大家抵制她參與的四川衛視跨年晚會。

她的演唱會北京站倒數2天登場，由於近日大陸甘肅發生大地震，現已造成超過130人死亡、近千人受傷，有網友發現她跟老公李榮浩貢獻一己之力賑災，在微博分享夫婦一起捐出50萬人民幣（約219萬新台幣）的明細，讓粉絲感動直呼「我們會一直記得你的好」。

楊丞琳跟老公李榮浩貢獻一己之力賑災。圖／摘自微博 楊丞琳因失言引來風波。圖／摘自微博

商品推薦