曾格爾判賠30萬哽咽上訴 正宮爆「開庭內幕」批：父女恥度無下限

「登山女神」曾格爾因去(2022)年與富商陳坤保相約泡湯，遭陳妻岳啟儒提侵權行為損害賠償訴訟，告曾格爾侵害配偶權，士林地方法院民事庭判決曾格爾需賠償30萬元。曾格爾提出上訴，台灣高等法院19日行準備程序，而曾格爾走出法庭時則突然間哽咽，並再次強調與陳姓富商絕無親密關係。對此，岳啟儒昨（20）日則發文揭露開庭內幕，怒批：「對父女恥度如此無下限」

岳啟儒昨天在臉書「岳啟儒 一人份的勇氣」發文，提到19日曾格爾露面時假哭、說謊，「她的律師也跟著配合這場鬧劇，我實在是哭笑不得，原來我捲入了一場爛戲」。她更氣得揭露今年3月一審開庭時的內幕，表示庭內曾格爾父親曾國良被問到女兒當晚行程，被岳啟儒律師質問後竟惱羞成怒大罵「你這個爛律師！」失控發言也一度讓法官出面制止，待曾國良冷靜後法官再度詢問，曾國良才改口說詞。此外，開庭出來後，當時曾國良還對外宣稱女兒被仙人跳，這讓岳啟儒感慨說道：「我才知道這對父女恥度如此無下限」

岳啟儒透露，先前曾格爾教唆請父親曾國良做偽證，被她提告刑事訴訟，「所以他們當然要上訴民事，以免刑事也起訴、判刑就要去吃牢飯」她無奈地說：「說謊對詐騙來說是家常便飯，明白他們父女本質是騙子，就能了解所有為什麼」，並虧說這齣劇堪稱是「詐騙追緝令第二季」。最後，岳啟儒則再次強調「對就是對錯就是錯」。

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