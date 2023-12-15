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賴銘偉因工傷「半身不遂」 靠輪椅代步 慘澹畫面曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
賴銘偉在電影「BIG」中以官將首開臉的方式，請神明保佑孩子。圖／米倉影業提供
賴銘偉在電影「BIG」中以官將首開臉的方式，請神明保佑孩子。圖／米倉影業提供

星光二班出身的男星賴銘偉歌而優則演，在魏德聖編導的電影「BIG」中飾演因工傷導致下肢不遂的「羅恆爸」一角，與演員李佳豫、童星滕韋煦演出一家三口。

片中的他篤信地藏王菩薩，與現實生活中「搖滾宮主」的形象十分契合，因為賴銘偉除了兼具歌手、演員的身份之外，他還是大溪鳳山寺廣澤宮的負責人，在宮廟裡為各地信眾服務。

此次的角色要長時間坐在輪椅上，讓賴銘偉戲稱自己「上知天文，下肢不遂」，還在 IG發了一張和曾沛慈的合照，開玩笑寫道「12年前她是終極三國孫尚香，而我天天拜拜上香；12年後她變成單親媽媽，我變成殘障」，並附上哭笑不得的表情符號。同時也感性地表示希望可以有更多人看見我們同學多年後再相聚，共同創造的感人故事「BIG」。

對於本次的演出，賴銘偉直言黃鐙輝是非常好的表演競爭對手，因為片中兩人都是比較草根性強的角色設定，彼此都能用很接地氣的方式去互動，對此他感到非常盡興。而周厚安則表示自己其實沒有特定的宗教信仰，雖然揣摩起角色並不困難，但這次飾演「努拉爸」，竟發現自己漸漸也有爸爸的影子，更透露片中唱給努拉聽的搖籃歌，其實是自己家族留傳下來的歌曲。

而電影中有一幕賴銘偉送兒子進入手術房前，在自己和兒子臉上畫上「官將首」臉譜的過程，一筆一畫皆是父親對孩子愛的表現，堪稱「BIG」經典鏡頭之一。賴銘偉解釋道，「開臉」是請神明守護自己家人的概念，同時因為有開臉後就不能開口說話的禁忌，讓這場戲的情感更加強烈。

賴銘偉在電影「BIG」中以官將首開臉的方式，請神明保佑孩子。圖／米倉影業提供
賴銘偉在電影「BIG」中以官將首開臉的方式，請神明保佑孩子。圖／米倉影業提供

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