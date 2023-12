范瑋琪母半年前開刀撿回命 今病逝…她慟喊：恩重如山

范瑋琪(范范)去年面對奶奶、爸爸接連過世,稍早突在社群Po童年時期與媽媽的合照,寫道「See you on the other side」,似乎與媽媽天人永隔,令人格外不捨,好友侯佩岑也留言說「抱」,其他網友紛紛留言替范范打氣。

范范上個月初在社群發文祝福媽媽75歲生日快樂,然而照片中的媽媽躺在床上病懨懨的,她說:「媽媽在今年6月時動了一個大手術,還好發現即時撿回一命。」她的媽媽被類風濕關節炎、糖尿病折磨數年,因為關節變形不能再像以往隨意滑手機,她每天替媽媽禱告,表示:「聖經上說:『才德的婦人誰能得著呢?她的價值遠勝過珍珠。』媽媽就是我們家的珍珠,我愛妳媽媽,加油,我會一直陪著妳。」

范范今天發文說「恩重如山,謝謝媽媽,辛苦了,好愛妳」,字裡行間透露出滿滿不捨,問及范媽媽的狀況?范范的經紀人回應:「范媽媽今天早上因病過世,范范和黑人現在處理後續相關事宜,謝謝大家關心。」

范瑋琪(左)貼出跟媽媽(中)與弟弟的合照。圖/摘自臉書

