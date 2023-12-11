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范瑋琪母半年前開刀撿回命 今病逝…她慟喊：恩重如山

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
范瑋琪(右)心疼媽媽受病痛折磨。圖／摘自IG
范瑋琪(右)心疼媽媽受病痛折磨。圖／摘自IG

范瑋琪（范范）去年面對奶奶、爸爸接連過世，稍早突在社群Po童年時期與媽媽的合照，寫道「See you on the other side」，似乎與媽媽天人永隔，令人格外不捨，好友侯佩岑也留言說「抱」，其他網友紛紛留言替范范打氣。

范范上個月初在社群發文祝福媽媽75歲生日快樂，然而照片中的媽媽躺在床上病懨懨的，她說：「媽媽在今年6月時動了一個大手術，還好發現即時撿回一命。」她的媽媽被類風濕關節炎、糖尿病折磨數年，因為關節變形不能再像以往隨意滑手機，她每天替媽媽禱告，表示：「聖經上說：『才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。』媽媽就是我們家的珍珠，我愛妳媽媽，加油，我會一直陪著妳。」

范范今天發文說「恩重如山，謝謝媽媽，辛苦了，好愛妳」，字裡行間透露出滿滿不捨，問及范媽媽的狀況？范范的經紀人回應：「范媽媽今天早上因病過世，范范和黑人現在處理後續相關事宜，謝謝大家關心。」

范瑋琪(左)貼出跟媽媽(中)與弟弟的合照。圖／摘自臉書
范瑋琪(左)貼出跟媽媽(中)與弟弟的合照。圖／摘自臉書

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