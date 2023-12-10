金曲歌后林憶蓮神隱3年 突開IG帳號「連貼9圖」復出倒數
金曲歌后林憶蓮神隱3年多，讓外界都以為她要淡出歌壇了，不過日前官方臉書更新了，而且還宣告開設了IG帳號，連發了9張照片，宣告她要回歸了。
林憶蓮在新的IG上連發了9張照片，剛好拼成她的最新宣傳照，並寫道「好久不見，time flies It's me remember?#sandylam#回憶總是溫柔的#我是林憶蓮#不是始皇帝」，看來她要回歸歌壇了，而林憶蓮提到「不是始皇帝」的原因是，之前有網友曾舉辦投票「你們相信我是秦始皇？還是相信林憶蓮會復出？」結果高達97%網友相信他是秦始皇。
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