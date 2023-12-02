沈春華離開近7年宣布「主播台我回來了」 吐露心聲：緊張刺激

資深主播沈春華知性專業形象深植人心，她6年前轉戰新媒體，1日晚間突然曝光一張坐在主播台的照片，並宣告：「睽違近七年，主播台我回來了！」，還直呼：「這也太神奇了！」

沈春華未透露細節，僅說「讓想像飛一下別猜錯喔，不一樣的主播緊張刺激」，要大家敬請期待，吊足胃口，網友則十分高興，留言歡呼「敲碗期待、永遠的沈主播回來了、熱烈歡迎沈姐重磅回歸」，還有網友從布景分析「看起來是華視新聞的佈景」。而包括華姵、何戎、主播路怡珍看到沈春華突釋出「主播照」也相當驚喜，直喊：太棒了！

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