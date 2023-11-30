甩綠帽陰影！馬國明情定湯洛雯 超狂訂婚排場網看傻

香港視帝馬國明前女友黃心穎，2019年爆出與許志安不倫戀，近來嫁給樂團「RubberBand」鼓手泥鯭（黎萬宏）；而馬國明則在今年12月與黃心穎的閨密湯洛雯舉辦婚禮。近來湯洛雯曬出男方給女方家「過大禮」，排場相當奢華，讓演藝圈好友也忍不住虧說：「照片都裝不下了，果然是過大禮」。

馬國明、湯洛雯2016年曾一同演出《心理追兇Mind Hunter》，2019年黃心穎爆出不倫戀後，馬國明則多次稱「兩人只是朋友」，暗示情斷黃心穎。隔年馬國明、湯洛雯被直擊一同逛街，隨後兩人便在IG上公佈戀情，今年初求婚成功，預計12月舉辦婚禮。

湯洛雯昨（29）日在IG上發文，分享奢華的「過大禮」排場，照片中不僅有喜餅、壽桃、水果禮盒外，還有金飾配件與「流星錘」的龍鳳金手鐲等等，甚至還有純金茶壺、杯子，數量相當驚人，引來演藝圈好友們紛紛留言恭喜，還有藝人笑說：「好誇張」、「照片都裝不下了，果然是過大禮」。

馬國明情定湯洛雯，12月舉辦婚禮。 圖/摘自IG

馬國明情定湯洛雯，12月舉辦婚禮。 圖/摘自IG

馬國明情定湯洛雯，12月舉辦婚禮。 圖/摘自IG

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