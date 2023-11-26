金馬慶功／李安大讚許光漢、林柏宏「小男孩變男人」

全台熱賣3.6億、在金馬獎8項提名獲得最佳改編劇本的「關於我和鬼變成家人的那件事」，雙男主角許光漢與林柏宏，雖然都無緣成為今年金馬影帝，仍然心情不錯的出席該片慶功宴，許光漢表示首次角逐金馬獎，心情其實很放鬆，也都抱著平常心，看到很多前輩、後輩，開心到想罵髒話，有「很爽」的那種感覺。林柏宏在「本日公休」方志友起身領最佳女配角時，幫忙扶著她走上舞台，「英雄救美」大獲網友讚揚，他則解釋：「我本來只是想要站起來恭喜她，沒想到她腿軟了。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」風靡全台，雙帥搶進金馬準影帝名單，成為廣大影迷的希望所寄，大家期盼有機會再現金馬主角獎「雙黃蛋」，不過兩人都不敵「富都青年」吳慷仁，該片導演程偉豪也沒能在最佳導演獎勝出，而是與吳瑾蓉一起拿下最佳改編劇本獎。儘管如此，許光漢與林柏宏的高人氣都沒因此受到影響，慶功宴現場變成合照、見面會，兩人或是合體或是各自與觀眾合影，都相當受到歡迎。有國片「最美監製」封號的該片監製金百倫，則笑言：「他們和程偉豪這次在個人的獎項上都算是落馬，片子有好成績當然可以一起慶祝一下，不如找他們跟大家一起去學騎馬好了，看看以後是不是能順利騎走金馬。」

向來會在金馬慶功之夜盡量每一場都前往、給予劇組人員加油打氣的李安和金馬執委會主席李屏賓，也到了「關於我和鬼變成家人的那件事」慶功，稱讚露出翹臀的許光漢肌肉練出來了，提到幾年前看他和林柏宏，以自己的年紀都像是小孩子，結果突然MAN UP，男人味出來之後演技也就出來了，從小孩變男人的感覺。李安開心強調：「台灣今年真的小生輩出，讓人看了很高興，表現都很好。」透露影帝「雙黃蛋」也是有期待過這樣的結果，只是吳慷仁在「富都青年」中的表現實在太突出。

李安被問到「關於我和鬼變成家人的那件事」和他的經典「斷背山」，都有觸及同志元素，怎麼樣來看，坦言：「我的那部是悲劇，他們這部是喜劇，又有鬼有拍得很好玩，難怪票房那麼好。」該片兩大帥氣小生坐在他兩邊，他卻問起扮演林柏宏阿嬤的王滿嬌，好奇她怎麼沒出席慶功？年近80的她，已早早回家休息，李安嘆道：「我小的時候，台灣剛有電視的時候，她就在演戲了，到現在還在拍戲。」

程偉豪領獎時大方稱金百倫是「靈魂伴侶」、直呼：「我愛你。」應該浪漫、甜蜜的時刻，想不到金百倫慶功宴上說道「我念了他一下，有些『贅字』。」讓人絕倒。程偉豪是透露其實領獎不會緊張，反而他執導的金馬60典禮開場影片，是他拍過最複雜的，播出的時候超級緊張。該片段不但有一堆大咖紅星加入拍攝，還巧妙融合「臥虎藏龍」、「無間道」等經典影片的畫面，觀眾反應非常好，堪稱典禮上的大亮點。 李安（左二）與李屏賓（右二）來到「關於我和鬼變成家人的那件事」慶功宴，給林柏宏（左一）、許光漢鼓勵。記者蘇詠智／攝影

林柏宏（左）與許光漢開心出席「關於我和鬼變成家人的那件事」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

林柏宏（左起）、吳瑾蓉、金百倫、程偉豪與許光漢在「關於我和鬼變成家人的那件事」慶功宴大合體。記者沈昱嘉／攝影

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