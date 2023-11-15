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愷樂爆密婚醫師3年鬧婚變 舊愛揭驚人真相

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
台灣女星愷樂被傳出已經離婚恢單。（取材自臉書）
台灣女星愷樂被傳出已經離婚恢單。（取材自臉書）

淡出演藝圈3年的愷樂，今被周刊爆料結婚又離婚，並傳出可能返台復出演藝圈，然而這陣子她跟所有友人幾乎斷聯，唯獨和舊愛嘻哈歌手K. Swo有傳訊息聊天，K. Swo去年還替愷樂否認婚訊。

愷樂3年前遭周揚青爆料插足她和羅志祥戀情，自在社群道歉後神隱至今，期間被指透過小蜜桃姐姐朱安禹介紹，跟一位上海醫師結婚，而據「鏡週刊」報導，愷樂已經恢復單身，悄悄回到台灣，至於婚變原因，知情人士並未講明，只暗示她一人無依無靠，不知未來該何去何從，也傳出她有可能返台復出演藝圈。

K. Swo曾跟愷樂交往6年，去年接受專訪表示傳訊息問愷樂結婚的事，她回我「怎麼可能」，他還說愷樂非常在乎外界評價，常因酸民攻擊難過，自己常常安慰她「有酸民才是真正的紅」，倘若復出勢必又得面對眾人眼光，重返幕前的可能性微乎其微。

K. Swo外型帥氣壯碩，是愷樂的舊愛。圖／本報資料照片
K. Swo外型帥氣壯碩，是愷樂的舊愛。圖／本報資料照片

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