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「最美周芷若」周海媚耍大牌！情緒失控惹怒主辦遭除名

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
周海媚被爆出遭「2023大灣區音樂匯」主辦單位除名。 圖／擷自微博
周海媚被爆出遭「2023大灣區音樂匯」主辦單位除名。 圖／擷自微博

90年代被封為「最美周芷若」的女星周海媚，近日在節目「2023大灣區音樂匯」採排情緒失控，讓主辦方最後緊急除名，最終沒有站上舞台。

據「星島日報」報導，周海媚原定出席大陸年度盛事「2023大灣區音樂匯」，在10月20日彩排時被工作人員扶下台的過程，突然情緒失控大鬧脾氣，現場工作人員透露：「可能觸碰到她的手臂，她突然情緒失控，不僅拒絕被觸碰，還大發脾氣，讓在場的所有工作人員都感到驚訝。大家私下討論，不知道是周小姐情緒有問題，還是在耍大牌。」

隔天的總彩排，所有藝人全著裝好到場，沒想到周海媚似乎不願意起床，遲到了2小時才現身，因此耽誤了所有人的時間，她這幾天的舉動也觸怒了主辦單位，宣傳海報直接遭撤下，還被通知「不必出席」。

據知，周海媚事後有透過經紀人向主辦單位道歉，並解釋未能參加總彩排的原因，不過依舊無法挽回事態，而當天直播的舞台也確實不見周海媚，足見事情造成的影響。對此，周海媚團隊尚未公開做出回應。

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