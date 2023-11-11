汪小菲S Hotel改名全為切割大S？飯店公關撇「老闆私事」曝真正原因

汪小菲日前透過直播宣布要將「S Hotel」改名，媽媽張蘭得知消息大讚兒子「牛牛的」，外界則猜測汪小菲是想完全切割前妻大S。其實汪小菲與大S離婚後，曾一度傳出飯店將改名為「菲行商旅」，不過後來不了了之。

這次汪小菲正式宣布改名，徹底切割大S說法再起，不過據《TVBS新聞網》報導，飯店公關表示改名於老闆私生活無關，完全是因為加入了新集團。

而汪小菲之前直播宣布改名時，也提到酒店今天會加入到全世界最大酒店管理集團之一的雅高集團，並將以新名稱「美憬閣」（英文「MGallery」）重新出發。

S Hotel。 圖／聯合報系資料照

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