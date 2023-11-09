柯震東「0偽裝搭捷運」乘客反應曝！ 出站「1畫面」超尷尬
男星柯震東近來親執導的《黑的教育》還入圍金馬獎，成為史上首位提名金馬新導演的金馬新演員。近來他低調現身搭捷運，捷運上遇到一幕讓他忍不住笑了出來。
柯震東今天凌晨在IG更新動態，只見他現身搭捷運，當天他臉上除了戴眼鏡外，並沒有用帽子、口罩遮掩，私下穿著以簡約系為主。影片中，他正巧要離開捷運車廂，由於身高太高，他的臉還差點被車廂拉環打到，就連出捷運時都得將頭壓低才能躲過車門，事後放上影片還自虧：「原來我對台北捷運來說太高」。
有趣的是，雖然柯震東0偽裝現身搭捷運，但車廂內的乘客卻低頭滑手機，就連出車廂時迎面而來的乘客也沒認出來，畫面相當有趣。
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