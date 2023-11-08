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耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

炎亞綸改名求轉運？經紀人回應親證原因

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
炎亞綸爆發感情風波。圖／本報系資料照
炎亞綸爆發感情風波。圖／本報系資料照

炎亞綸6月時遭網紅耀樂控訴性侵、偷拍性愛影片，今（8）日士林地檢署依兒少性剝削等罪名起訴，他也在社群上po出聲明，以7點回應這次的風波，而最後的署名除了他的藝名「炎亞綸」，外界也發現他悄悄改了本名，從「吳庚霖」改為「吳秉孺」。

有報導指出他先前為了改運請高人指點改名，希望能藉此消災轉運，當時命理師建議改為「吳珞嘉」或「吳秉儒」。對於改名一事，炎亞綸經紀人表示：「本來就想改名字了，只是一直等不到喜歡的名字，剛好因緣際會有了一個喜歡的名字就改了。」

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