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陳子玄超辣婚紗照再曝光！預告「和老江故事正式開始」

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
陳子玄再度曝光和老公的婚紗照。圖／摘自臉書
陳子玄再度曝光和老公的婚紗照。圖／摘自臉書

本土劇女神陳子玄4日在社群宣佈再婚，並放上和老公江先生的甜蜜婚紗照，近日再度釋出新婚照片，幸福滿滿的寫下：「我跟老江的故事正式開始了。」

陳子玄繼續曬出唯美婚紗照，除了和老公頭靠頭的親密合照，還有她穿著深藍色低胸深V禮服躺在地板上大方秀出美腿的照片，陳子玄在文中甜蜜的寫下，「白紗是愛情故事的開端，記錄下人生中最美好的時刻。」，並hashtag：「我跟老江的故事正式開始了。」

陳子玄表示和老公認識很久，對外界稱兩人是閃婚，她則澄清：「相愛應該有一世紀這麼久！」她表示老公是圈外人，大她8歲，看得出來十分幸福甜蜜。

陳子玄的婚紗照露出邪惡視角。圖／摘自臉書
陳子玄的婚紗照露出邪惡視角。圖／摘自臉書

陳子玄的婚紗照很唯美。圖／摘自臉書
陳子玄的婚紗照很唯美。圖／摘自臉書

陳子玄大露美腿。圖／摘自臉書
陳子玄大露美腿。圖／摘自臉書

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