分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
女星姚正菁曾和郭富城有段戀情，分手後她連續演出多部三級片後毅然退出娛樂圈，如今已57歲，仍會在社群分享生活，而她現在的樣貌也曝光。
姚正菁曾演出過許多電視劇，但情感似乎比作品更廣為人知，她決心退出演藝圈後，改名為姚舜薰，移居紐西蘭並結婚生下2個女兒，從社群可見生活相當充實。她保養得宜，氣色看起來仍相當不錯，有一絲星味。
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