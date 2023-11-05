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嘉賓真的是2顆蚌殼…徐佳瑩贏了！結局神展開

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演今晚邁入第2場，首場有男神高爾宣助陣，今嘉賓是好友HUSH艾怡良，由於私交甚篤，雙后一王的金曲組合帶來「準明星」、「傲嬌」，展現絕佳默契。

HUSH、艾怡良有志一同選穿毛料大衣，HUSH搭配背心、真理褲跟網襪，火辣程度大勝2位好友，自認是「南京東路張惠妹」的他笑稱特別攜家帶眷同歡，「我上有長輩，下有手足」1句話意有所指，徐佳瑩聞言一度語塞，表示：「我跟他們在一起時，10句話有8句接不了，我駑鈍。」

徐佳瑩雖被好友的華麗造型嚇到，但也非省油的燈，為了表達盛大歡迎暨滿滿謝意，特別準備蚌殼精華服，率先穿上後並Cue同仁拿出「蚌殼精」大禮，3人穿著雀躍地一開一合，瞬間成為台北小巨蛋裡的3顆蚌殼，衝突畫面逗樂1.1萬名觀眾。

蚌殼精華服分別黏上兩人寫給她的創作歌名「尋人啟事」、「言不由衷」，艾怡良看到很是喜歡，徐佳瑩叮嚀：「你們要帶回家，大家如果撿到要去報警。」艾怡良更好奇她怎麼沒邀高爾宣扮成海鮮，徐佳瑩害羞表示：「不好意思，我跟他沒那麼熟。」

另外，徐佳瑩把移動式小舞台取名「拉拉MOVE」，邊唱「切歌」邊環繞半場抵達搖滾區後方，然後邁向2樓觀眾席前的延伸舞台，這套巡演可謂是她最接近歌迷的一次。她現場點幸運兒玩「黑白猜」，贏家可以跟她自拍、落敗則要大喊「徐佳瑩你好辣」或拿鞋子打電話，今天戰績2勝1敗，與全場留下難忘回憶。

徐佳瑩(中)跟好友HUSH(左)、艾怡良緊緊相摟。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩(中)跟好友HUSH(左)、艾怡良緊緊相摟。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(中)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(中)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩(右起)與HUSH(左)、艾怡良穿著蚌殼精華服走在台上。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩(右起)與HUSH(左)、艾怡良穿著蚌殼精華服走在台上。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩跟觀眾玩「黑白猜」，點名輸家拿起鞋子一起自拍。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩跟觀眾玩「黑白猜」，點名輸家拿起鞋子一起自拍。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(右)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(右)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩（中）昨邀來Hush(左)及艾怡良擔任演唱會佳賓。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩（中）昨邀來Hush(左)及艾怡良擔任演唱會佳賓。記者沈昱嘉／攝影

徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(中)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影
徐佳瑩 變得有些奢侈的事演唱會，Hush(中)、艾怡良(左)擔任佳賓。記者沈昱嘉／攝影

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