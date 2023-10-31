羅霈穎20年前伴娘照出土 為小彤獻出第一次

兩性愛情作家小彤去年復出文壇和幕前，今（31日）是她和老公結婚滿20週年，小彤笑說當年老公敢娶一個兩性專家，已經是「最佳勇氣獎」，如今兩人「瓷婚」，小彤改頒「最佳耐力獎」給他：「這20年一起走來，真的不容易啊！」

兩人是在2003年10月15日登記，10月31日宴客，當天是萬聖節，當年「2003埃及文物展」剛好要在台盛大展出，於是主辦方協助小彤的婚禮以「金色埃及」為主題，出席的賓客當天穿著都要有金色元素，最終命理老師林真邑以一身金色榮獲第一名。

看著當年婚禮的照片，小彤百感交集，六位伴娘中，羅霈穎已經不在了，小彤說：「羅霈穎第一次當伴娘就給了我，因為她長得太漂亮，新娘都怕焦點被她搶走，所以我邀請她時，她二話不說立刻答應。」其他伴娘還有藝人徐尚懿、林鳳英、歌手陳譯賢、市議員秦儷舫等，每位伴娘的禮服都是量身訂製，小彤大讚羅霈穎是完美伴娘，出場前還一直幫忙整理新娘的裙襬與新郎的服裝，小彤也特地囑咐婚紗公司準備一桌羅霈穎喜歡的蜜餞，讓她吃在嘴裡甜在心裡。

20年的婚姻路經歷許多悲喜，像是小彤懷第一胎時，孩子胎死腹中、先生投資雷曼兄弟慘賠3000萬元，還被媒體爆料夫妻分居；如今風雨過去，結婚20年仍像交往初期一樣甜蜜，兩人還有專屬的、以手指比出「Ｖ」字的愛情密碼。

婚前是兩性專家，20年的婚姻路更讓小彤身體力行婚姻經營三寶：避開對方地雷、培養共同嗜好、常懷感謝稱讚。例如她很愛碎念，有時候老公忍不住回擊，只要三個字「夠了喔」，她就知道踩到對方底線該閉嘴了；兩人都很愛泡溫泉，假日幾乎都在溫泉鄉，而原本到處看房本只是小彤的興趣，久而久之變成兩人的共同興趣，最近迷上去日本看房，看完回來還可以討論一整晚，興致高昂。

小彤（左）和老公結婚20年，感情依舊甜蜜。圖／馬可孛羅公關提供

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