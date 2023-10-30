陳盈潔遭爆曾向地下錢莊借錢！ 男星揭她私下一面
69歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，8月遭判刑入獄，10月一度傳出病危，所幸後來狀況好轉，不過1週仍要洗腎3次，每次3個半小時。「辦桌二人組」前成員馮偉傑曾是陳盈潔同門師弟，近日他接受《三立新聞網》訪問時，坦言曾替陳盈潔向地下錢莊借錢，並透露昔日與陳盈潔的私下互動。
據《三立新聞網》報導，「辦桌二人組」前成員馮偉傑近日提起與陳盈潔的私下互動，表示過去他在表演時，陳盈潔還會特地到後台聽他唱歌，「即使我已經出了這麼多專輯，還是會教導我怎麼唱比較好，雖然已經不是同一家唱片公司，可是就是那個情份，她把我當作弟弟一樣。」他回憶起與陳盈潔見面是在4年前，當時陳盈潔來上他的節目時身體狀況已不好，走路要人攙扶、唱歌也有些吃力，讓他相當心疼。
報導中指出，近日傳出陳盈潔入獄服刑一度病危，馮偉傑則相當擔憂，他透露陳盈潔待他如家人，以前大家出去吃喝都是她出錢，相當慷慨；如今傳出陳盈潔身體出狀況，他則盼望陳盈潔能早日恢復健康。
更多推薦
▪「六人行」眾星她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了
▪八月身體就出現警訊！ 小禎淚曝：沒想到發生在我身上
▪對「扶龍王」求金鐘 主持人大霈想被王世堅罵
▪做公益看出老公人品！蔡允潔超有感：卡住的事都順了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言