陳盈潔遭爆曾向地下錢莊借錢！ 男星揭她私下一面

69歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，8月遭判刑入獄，10月一度傳出病危，所幸後來狀況好轉，不過1週仍要洗腎3次，每次3個半小時。「辦桌二人組」前成員馮偉傑曾是陳盈潔同門師弟，近日他接受《三立新聞網》訪問時，坦言曾替陳盈潔向地下錢莊借錢，並透露昔日與陳盈潔的私下互動。

據《三立新聞網》報導，「辦桌二人組」前成員馮偉傑近日提起與陳盈潔的私下互動，表示過去他在表演時，陳盈潔還會特地到後台聽他唱歌，「即使我已經出了這麼多專輯，還是會教導我怎麼唱比較好，雖然已經不是同一家唱片公司，可是就是那個情份，她把我當作弟弟一樣。」他回憶起與陳盈潔見面是在4年前，當時陳盈潔來上他的節目時身體狀況已不好，走路要人攙扶、唱歌也有些吃力，讓他相當心疼。

報導中指出，近日傳出陳盈潔入獄服刑一度病危，馮偉傑則相當擔憂，他透露陳盈潔待他如家人，以前大家出去吃喝都是她出錢，相當慷慨；如今傳出陳盈潔身體出狀況，他則盼望陳盈潔能早日恢復健康。

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