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為了賺錢脫到剩泳裝！楊繡惠苦曝「膠帶纏身撕破皮」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
楊繡惠與潘若迪、馬力歐分享少時苦。圖／三立提供
楊繡惠與潘若迪、馬力歐分享少時苦。圖／三立提供

楊繡惠上「阿姐萬歲」，暢聊人生上半場的瘋狂事情，以及現在的生活的反差。她和其他來賓潘若迪、馬力歐共同點就是以前家庭環境都不好，但靠自己的力量翻轉人生。

楊繡惠表示小時候家裡困苦，媽媽懷她時想買藥打胎都沒錢，東湊西借了50元，結果嘗試兩次都沒成功。媽媽為了煮全家三餐，曾到去黃昏市場，撿人家不要的剩菜，刺激到楊繡惠發願「我國中畢業就想趕快出社會賺錢」，就這樣從16歲開始闖蕩演藝圈到現在。

楊繡惠回憶，媽媽要她讀完高中再去工作，但她果斷拒絕。當時同學都很羨慕她早早賺進人生的「八桶金」，才25歲不到就能在台北市買房跟養家，「只要有攤就去，全台數不清的宮廟我都跑透透，當時唱一場800 元，有時一天最多可以跑8場，收入超過6千。」

聊到過去秀場，楊繡惠還記得第一次出場要穿禮服，之後唱一首脫一件，最後剩泳裝，但她當時營養不良，瘦到擠不出事業線，還要訂做特製內衣、貼膠帶。她收工後回家要撕膠帶，連皮都被撕掉。好在苦熬出頭天，現在錄影都是「做開心的」，連苗可麗都要她好好享福。

楊繡惠覺得，有一定年紀後，就要找一個「實力」相當的閨密，才有辦法說走就走，不然一個說去杜拜，一個要去拜拜，這樣當然不行。目前她把身體健康擺第一，不再拚死拚活忙賺錢，「要用賺來的錢，怎樣健康怎樣做，怎麼快樂怎麼玩。」

而楊繡惠平時也會開直播，與網友們互動。她面對酸民沒在客氣，有酸民留言說她老，她就去看那酸民照片，結果發現皺紋比她還多，她就抓下對方照片貼到留言處，要自己的粉絲來比較一下誰看起來比較老。還有很多觀眾說自己運氣差，要楊繡惠來罵一下幫助開運。楊繡惠哭笑不得，自嘲「現在沒看到錢罵不出來」。

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