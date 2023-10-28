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趙小僑新家曝光 典典寶寶帶財提早五年入住新房

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
趙小僑和典典寶寶都很受歡迎。圖／經紀人修毅提供
趙小僑和典典寶寶都很受歡迎。圖／經紀人修毅提供

女星趙小僑2018年開始調養身體備孕，並推掉了所有演藝工作開始專心走上求子之路，同時也開始經營youtube頻道「趙小僑女人說」，至今已有21萬多人訂閱，這五年來小僑從自然受孕到人工受孕及試管，中間更經歷過無數次的失敗，終於在2022年的7月等到了愛女「典典寶寶」的誕生，而她這段辛苦的過程也給了非常多正在求子之路上努力的未來爸媽很大的鼓舞。

在最新的「趙小僑女人說」影片中，趙小僑也帶著典典寶寶一起去看還是毛胚屋的新家，粉絲們也很熱情的推薦優秀的設計團隊給小僑，對此趙小僑表示：「真的很謝謝大家的愛戴，經紀人有和我說影片才剛上沒多久就有收到一些設計團隊及建材、家電品牌的合作邀約，但其實買新家真的是個意外，原本打算五年後等典典寶寶準備上小學再幫她準備自己的房間，卻沒想到房子自己找上了我們，因此現在買房比我們原計畫提早了五年，雖然只是毛胚屋，但我和斗哥都喜歡從0到100構思自己家的感覺，現階段因為工作量比較大加上新書『1000針的勇氣』剛發佈要跑中南部宣傳，還要照顧典典寶寶，所以裝潢房子我們現在還不著急，等真的找到喜歡的設計團隊之後，再慢慢和設計師討論一步一步打造成我們夢想的新家，非常感謝廠商們的熱情，也謝謝大家的推薦。」

由於趙小僑經常會在社群上分享母女日常，典典寶寶也深受廣大網友們的喜愛，趙小僑說：「現在典典寶寶都比我紅了，走在路上大家都是先認出她和她打招呼，但身為母親的我完全是與有榮焉。」

趙小僑為了典典寶寶將搬進新家。圖／經紀人修毅提供
趙小僑為了典典寶寶將搬進新家。圖／經紀人修毅提供
趙小僑一家三口將搬進新家。圖／經紀人修毅提供
趙小僑一家三口將搬進新家。圖／經紀人修毅提供

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