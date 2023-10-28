聽新聞
test
0:00 / 0:00
李善均、G-Dragon涉毒 警方調查「毒品種類不同」刑責有差
南韓再掀藝人涉毒風波，李善均、G-Dragon（權志龍）被曝遭警方調查，而據韓媒報導，警方調查2人涉毒是針對不同毒品種類進行調查，所罪嫌屬實，刑責也隨毒品種類不同等因素而有所影響。
據悉，仁川警廳毒品犯罪搜查組對李善均的調查是針對大麻類、精神藥物類，而對G-Dragon的調查則包括罌粟、鴉片、古柯葉毒品類，範圍較廣。此外，調查對象的涉毒行為屬於栽種、買賣、吸食、誤用等細節也會是刑責考量因素之一。
面對涉毒，李善均公司回應「會誠實接受調查」，預計今（28）日接受傳喚前往警局偵訊尿檢，G-Dragon則發聲明否認吸毒，並表示會配合調查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多推薦
婁峻碩求婚影片曝光 搭機就偷看鑽戒 「Till 4ever」她點頭了
▪本土劇女星「臥床4年成活死人」 重新復出宣佈新身份
▪陳喬恩與尪泡湯大放閃 甜曬「老公、老婆」視角照
▪開唱前夕至親過世！「棉花糖」小球認了身心出狀況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言