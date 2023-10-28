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李善均、G-Dragon涉毒 警方調查「毒品種類不同」刑責有差

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李善均、G-Dragon皆爆出涉毒被警方調查。 圖／截自IG／xxxibgdrgn、hoduent
李善均、G-Dragon皆爆出涉毒被警方調查。 圖／截自IG／xxxibgdrgn、hoduent

南韓再掀藝人涉毒風波，李善均G-Dragon（權志龍）被曝遭警方調查，而據韓媒報導，警方調查2人涉毒是針對不同毒品種類進行調查，所罪嫌屬實，刑責也隨毒品種類不同等因素而有所影響。

據悉，仁川警廳毒品犯罪搜查組對李善均的調查是針對大麻類、精神藥物類，而對G-Dragon的調查則包括罌粟、鴉片、古柯葉毒品類，範圍較廣。此外，調查對象的涉毒行為屬於栽種、買賣、吸食、誤用等細節也會是刑責考量因素之一。

面對涉毒，李善均公司回應「會誠實接受調查」，預計今（28）日接受傳喚前往警局偵訊尿檢，G-Dragon則發聲明否認吸毒，並表示會配合調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：李善均爆染毒外遇 老婆田慧振當機立斷送兒出國讀書

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