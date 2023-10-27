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震撼！王祖賢竟在台中 56歲最新樣貌曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
王祖賢曾是影壇著名美人。（本報資料照片）
王祖賢曾是影壇著名美人。（本報資料照片）

雖然已淡出幕前多年、在加拿大過著平靜的生活，王祖賢仍會在一年幾個重大假期發布最新情況，問候喜愛她許久的忠實影迷，最近有粉絲直擊她現蹤台中，並擺上社群軟體「小紅書」，讓她的最新真實模樣曝光，引起不小討論。

這名網友在小紅書貼出粉絲與王祖賢的合照，地點標註在台中，只見王祖賢穿著白色上衣，配上黑色小包，一頭仙氣直髮，雖然戴上口罩也難掩氣質，而照片在台中曝光後，不少粉絲仍稱讚「氣質真的特別好…」然而不知是否女神太大方將自己最真實面貌呈現，部分網友難免感嘆，歲月沒有放過任何人，但也有人表示她依舊丰采照人，自然、優雅的老去，年歲增長另有一種成熟的魅力，並不認為目前的她比年輕時的顏值巔峰有失色多少。

有網友目擊王祖賢現身台中。（取材自小紅書）
有網友目擊王祖賢現身台中。（取材自小紅書）

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