蔡明亮得知侯孝賢息影喊緊張 自曝恐慌症：我常覺得快死了

蔡明亮執導「日子」即將上映，專屬展覽「蔡明亮的日子」也將同步展開，今日舉辦記者會，蔡明亮聽聞多年好友侯孝賢因為罹患阿茲海默症息影，表明相當不捨，一聽到消息時其實相當緊張，「我喜歡他的電影，也喜歡他的人，很敬愛他，希望他趕快好起來！」

蔡明亮一直很關心導演侯孝賢，至於上次見到侯導是2020年金馬影展，侯導當時來看「日子」的首映，同年金馬獎侯孝賢拿下終身成就獎，蔡明亮笑說本來不想去的，「但最後還是決定要去，因為我要站起來幫侯導鼓掌。」

日前曾說動了退休的念頭，蔡明亮更提到自己有恐慌症，身體狀況不好，「我身體好不好跟我休不休息有關，最近出來賣票，我每次都覺得我快死了」，但最近不時提醒自己要多多休息，也常常吃藥補身體，對於未來是否再拍片，態度也很坦然，「我們都不能跟生命對抗，如果不再拍電影，我也不會有遺憾了」。

近期忙碌影展，蔡明亮新作「何處」入圍今年金馬獎最佳紀錄片獎，對上許鞍華紀錄香港詩人的「詩」、林正盛拍攝民謠大師陳明章的「撼山河 撼向世界」、趙德胤拍攝家鄉緬甸的「診所」，以及導演王兵入圍坎城影展的「青春（春）」，入圍者皆為大師級人物，不過他表示還沒決定是否出席典禮，「誰得獎都很好。」

蔡明亮於昨（27）日迎來66歲生日，他說人生中最怕過生日，尤其是看到別人拿蛋糕，對他唱生日快樂歌，但面對「日子」男主角亞儂弘尚希獻上胡桃鉗木偶當禮物，仍開心收下，並當場許願，「祝大家身體健康、我的身體也要健康，還有票賣得越來越好，美術館越來越多人使用」，也希望大家買票進戲院看「日子」。

蔡明亮自曝有恐慌症。記者李政龍／攝影

蔡明亮(左)與「日子」男主角亞儂弘尚希出席展覽開幕記者會。記者李政龍／攝影

蔡明亮(左)滿66歲生日，演員亞儂弘尚希特別送上胡桃鉗木偶當禮物。記者李政龍／攝影

蔡明亮一向敬愛侯孝賢。記者李政龍／攝影

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