雞排妹洩漏手機號碼...害陳沂狂接260通簡訊 二審有罪理由曝光！

本名鄭采勻的「雞排妹」和網紅陳沂開直播爭吵，她事後也在臉書粉絲專頁以「色號」方式，技巧性洩漏陳沂手機號碼全碼，一審以雞排妹犯後態度不佳，造成陳沂頻遭來電騷擾，依違反個人資料保護法判刑4月；雞排妹上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判3月徒刑，得易科罰金。

高院認為雞排妹雖否認犯行，但審酌臉書貼文可使網友得以完整知悉陳沂的門號全碼，且雞排妹一發文後，陳沂當晚即有近140通簡訊、語音，隔天也有120餘通，認為雞排妹確實損害陳沂利益。

高院指出，一審未審酌雞排妹是因陳沂發布貼文、直播公開門號，才會公布對方門號報復，認為一審量刑略重，並認為雞排妹是網路上有數十萬追蹤者、具言論影響力的網紅，應審慎斟酌公開言論，卻因陳沂公開自己門號，出於報復的心理也公布陳沂的門號，損害陳沂的隱私等，撤銷一審判決，依違反個資法判刑3月，得易科罰金。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後6碼，檢方依違反個資法起訴雞排妹。

法院開庭時，雞排妹表示臉書「色號」文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等，陳沂接到陌生電話也與她無關。

陳沂開庭曾說，自手機號碼被公布，有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，她身、心、靈都很累，不過雞排妹完全不認錯，犯後毫無悔意，建議法官從重量刑。

一審認為，雞排妹是為報復陳沂先公開她的門號，才故意假藉6位數「色號」透露陳沂門號數字，雞排妹與陳沂發生細故，卻不以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂門號，造成陳沂頻遭來電騷擾，依個資法判刑4月。

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