香港頂流偶像姜濤突「認愛」 港媒驚爆秘戀台灣女星林思廷

香港的頂流偶像男團MIRROR的成員姜濤，日前突在社群公開認有女友，結果他貼出照片是與一位小女孩的合照，外界都以為他是在開玩笑，不過港媒則爆出其實他真的有女友，對方是大他4歲的台灣女星林思廷（Tammy），林思廷在Netflix「她和她的她」劇中飾演女主角高中時期的好友「陳智苓」。

港媒報導指出，姜濤這次在社群發文的手法，是在為真正官宣認愛試水溫，女方是3年前就與傳出緋聞的林思廷，兩人因為拍攝電視劇「電視劇「超感應學園」相識並傳出緋聞，雖然姜濤當時否認，認為自己不是屬於一見鍾情，偏向日久生情，今年初雙方開始低調發展成為戀人，林思廷還為姜濤「第13胎」拍攝MV，當時林思廷疑在社群分享拍攝MV的造型。

之後「姜思戀」更是被傳得成為粉絲間公開的秘密，姜濤在今年4、9及10月都飛來台灣，雖然說是以工作名義，但實際上是與女友林思廷相聚，女方會帶他結識一些導演及製作人，助姜濤攻台灣市場。

林思廷。 圖／擷自IG

商品推薦