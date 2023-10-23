快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

香港頂流偶像姜濤突「認愛」 港媒驚爆秘戀台灣女星林思廷

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
香港偶像男團MIRROR成員姜濤。 圖／擷自臉書
香港偶像男團MIRROR成員姜濤。 圖／擷自臉書

香港的頂流偶像男團MIRROR的成員姜濤，日前突在社群公開認有女友，結果他貼出照片是與一位小女孩的合照，外界都以為他是在開玩笑，不過港媒則爆出其實他真的有女友，對方是大他4歲的台灣女星林思廷（Tammy），林思廷在Netflix「她和她的她」劇中飾演女主角高中時期的好友「陳智苓」。

港媒報導指出，姜濤這次在社群發文的手法，是在為真正官宣認愛試水溫，女方是3年前就與傳出緋聞的林思廷，兩人因為拍攝電視劇「電視劇「超感應學園」相識並傳出緋聞，雖然姜濤當時否認，認為自己不是屬於一見鍾情，偏向日久生情，今年初雙方開始低調發展成為戀人，林思廷還為姜濤「第13胎」拍攝MV，當時林思廷疑在社群分享拍攝MV的造型。

之後「姜思戀」更是被傳得成為粉絲間公開的秘密，姜濤在今年4、9及10月都飛來台灣，雖然說是以工作名義，但實際上是與女友林思廷相聚，女方會帶他結識一些導演及製作人，助姜濤攻台灣市場。

林思廷。 圖／擷自IG
林思廷。 圖／擷自IG

相關新聞

香港頂流偶像姜濤突「認愛」 港媒驚爆秘戀台灣女星林思廷

香港的頂流偶像男團MIRROR的成員姜濤，日前突在社群公開認有女友，結果他貼出照片是與一位小女孩的合照，外界都以為他是在開玩

鄭靚歆遭整復師弄到半殘 怒提告「不要再找藉口了」

鄭靚歆過去曾參加過「我愛黑澀會」，近來參加「全明星運動會4」優異的表現受到矚目，不過日前她則曝光遭到整復師弄到骨折，讓她痛

全昭旻宣布退出「RM」！30日最後一次錄影

全昭旻今天無預警宣布退出「Running Man」，本月30日最後一次錄影。經紀公司發出聲明，坦言經過反覆思考和討論，全...

林青霞獲金馬終身成就獎 朱延平透露：第一高票當選

資深名導朱延平與蔡允潔、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝出席「SHOW 你的創意，詮釋中華文化」微電影頒獎典禮，力挺年輕人以創意呈...

李善均被毒販勒索3.5億！害慘老婆「賣房救夫」

韓國實力派演員李善均涉嫌吸毒，慘遭藥頭勒索3.5億（約900萬元台幣）。現在不只連累許光漢新戲的拍攝進度，妻子全慧珍更被...

李千娜才登記結婚 又再宣告喜訊「我懷孕了」

李千娜與黃尚禾5日宣告登記結婚後，如今又再宣告她已懷孕，還曬出超音波照，笑稱一開始大家看到兩條線，還以為她確診了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。