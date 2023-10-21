模範夫妻神話破滅？梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年

美國演藝圈又一對「資深模範夫妻」宣告分道揚鑣：梅莉史翠普與創作表現受到讚譽的雕刻家丈夫唐古莫宣告分居已經超過6年，兩人最後一次公開合體是2018年的奧斯卡金像獎頒獎典禮，根據「紐約郵報」八卦版取得的聲明，兩人雖然已經分開生活，卻表示「會永遠關心彼此」，只是選擇各過各的，而梅莉近日出席活動也被發現仍然未摘婚戒，顯然和唐古莫還沒有離異。

梅莉史翠普與唐古莫的超過40年婚姻曾被視為娛樂界的神話之一，在唐古莫之前，梅莉史翠普是和合演「越戰獵鹿人」的男星約翰卡薩爾交往，比她更早成名的約翰，在「教父」等片表現不俗，很快成為受到期待的演技派新星之一，不料卻因為肺癌英年早逝，還在哀悼約翰去世的梅莉，經由弟弟哈利的介紹認識了唐，奇妙的一拍即合，認識不到一年就結婚，接著共同生活了快40年，並且生了1子3女，在紅牌藝人婚姻普遍難維持太久的美國演藝界，曾經是各方認為的典範，梅莉也曾在訪問中表示要能夠持續這麼久，需要彼此很多的妥協、配合，和善意，以及時不時要懂得閉嘴。

可是就算是這麼多年培養下來的默契，也終究到了要各自分開的一天，他們的孩子大都已結婚，孫子女、外孫總共有5個，到了人生超過70歲時，兩人覺得還是按照自己的意思生活更重要，不想再勉強自己妥協，好在此時分開也不至於弄到公開撕破臉。不過梅莉婚變能夠瞞住外界這麼多年，看來她的演技確實精湛過人，生活亦是另一個表演的舞台。 約翰卡薩爾（左）與艾爾帕西諾曾經數度合作。圖／摘自IMDb

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