周遊狠心放話「同歸於盡」李朝永 突轉念改作這事贖罪

資深製作人周遊和導演老公李朝永在演藝圈有「神鵰俠侶」之稱，李朝永日前過76歲生日，周遊想到之前他曾背叛事件，一時又情緒化發言表態兩人想「同歸於盡」，周遊18日和李朝永出席活動笑說：「就是還會想到啊，但想想都再活還能多久，要珍惜。」兩人並應現場要求跳段國標舞，李朝永甜蜜把周遊一把抱起放閃，發願要一起做公益。

周遊透露曾經小時候去算命，說她可以活到88歲，之後到了上海朋友介紹去算命又說可以活到93歲，其實她健檢都很正常，笑說自己是27(27年次)、李朝永是37，為了證明自己健康狀況良好，兩人現在還表演一段國標舞，86歲的阿姑穿著高跟鞋照樣輕鬆轉圈，活力十足。

老公李朝永2017年劈腿友人，周遊氣到痛哭譴責兩人，但她也心軟求老公回來，甚至語出驚人說，「子彈都給別人了，但槍我還想留在身邊」，所幸兩人最終復合。周遊說送給李朝永的生日禮物就是十幾天都沒打他，讓一旁的李朝永苦笑：「朋友送的保溫瓶都被她砸壞了，有一次有一個鑲鑽的想說應該不會摔了吧，結果照樣。」

其實好脾氣的李朝永早就對周遊的一切行為一笑置之，凡事都很保護她，尤其和好之後對周遊更是百般呵護，自稱不是為了錢。周遊自爆每天都有寫日記的習慣，已經長達3個月，就是想記錄每天發生的一切，還要李朝永跟著唸，問她是否都是罵李朝永的話？李朝永在旁回應：「你怎麼知道，真的都是。」周遊表示人生財物都已規劃好，錢多到用不完，現在每周跟家人聚餐一天，凡是有來陪吃飯的都有五千元可以領。

以前忙著工作賺錢，周遊說現在凡事不愁，「神鵰俠侶」要專心回饋社會做公益，她成立的明星獅子會及周遊獅子會等社會團體在楊崇銘總監帶領下，將於24日認領陽明山二子坪後面近兩千多坪土地，發動全體獅子會成員，共同種下1千株櫻花，希望大家多多照顧這片土地，動物植物的生存並能永續發展，而獅子會獅友也將斥資八百多萬打造全新的捐血車，希望取之社會用之社會。 周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影 周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影

商品推薦