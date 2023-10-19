快訊

丹麥羽賽／力克星國女將500勝達陣 戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

周遊狠心放話「同歸於盡」李朝永 突轉念改作這事贖罪

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影
周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影

資深製作人周遊和導演老公李朝永在演藝圈有「神鵰俠侶」之稱，李朝永日前過76歲生日，周遊想到之前他曾背叛事件，一時又情緒化發言表態兩人想「同歸於盡」，周遊18日和李朝永出席活動笑說：「就是還會想到啊，但想想都再活還能多久，要珍惜。」兩人並應現場要求跳段國標舞，李朝永甜蜜把周遊一把抱起放閃，發願要一起做公益。

周遊透露曾經小時候去算命，說她可以活到88歲，之後到了上海朋友介紹去算命又說可以活到93歲，其實她健檢都很正常，笑說自己是27(27年次)、李朝永是37，為了證明自己健康狀況良好，兩人現在還表演一段國標舞，86歲的阿姑穿著高跟鞋照樣輕鬆轉圈，活力十足。

老公李朝永2017年劈腿友人，周遊氣到痛哭譴責兩人，但她也心軟求老公回來，甚至語出驚人說，「子彈都給別人了，但槍我還想留在身邊」，所幸兩人最終復合。周遊說送給李朝永的生日禮物就是十幾天都沒打他，讓一旁的李朝永苦笑：「朋友送的保溫瓶都被她砸壞了，有一次有一個鑲鑽的想說應該不會摔了吧，結果照樣。」

其實好脾氣的李朝永早就對周遊的一切行為一笑置之，凡事都很保護她，尤其和好之後對周遊更是百般呵護，自稱不是為了錢。周遊自爆每天都有寫日記的習慣，已經長達3個月，就是想記錄每天發生的一切，還要李朝永跟著唸，問她是否都是罵李朝永的話？李朝永在旁回應：「你怎麼知道，真的都是。」周遊表示人生財物都已規劃好，錢多到用不完，現在每周跟家人聚餐一天，凡是有來陪吃飯的都有五千元可以領。

以前忙著工作賺錢，周遊說現在凡事不愁，「神鵰俠侶」要專心回饋社會做公益，她成立的明星獅子會及周遊獅子會等社會團體在楊崇銘總監帶領下，將於24日認領陽明山二子坪後面近兩千多坪土地，發動全體獅子會成員，共同種下1千株櫻花，希望大家多多照顧這片土地，動物植物的生存並能永續發展，而獅子會獅友也將斥資八百多萬打造全新的捐血車，希望取之社會用之社會。

周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影
周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影
周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影
周遊(左)李朝永這對神雕俠女現在熱心公益做社福。記者楊起鳳／攝影

相關新聞

周遊狠心放話「同歸於盡」李朝永 突轉念改作這事贖罪

資深製作人周遊和導演老公李朝永在演藝圈有「神鵰俠侶」之稱，李朝永日前過76歲生日，周遊想到之前他曾背叛事件，一時又情緒化...

餵孩子「山羌生肝」挨罰！ 網紅7寶媽再被挖黑料

近期7寶媽網紅「林叨囝仔」爭議事件不斷，先是被爆料挺孕肚登山，且做滑雪動作還背著孩子沒做任何防護，

黃健瑋開告了！爆料女PO傳票諷：金鐘獎前多需要鎂光燈

演員黃健瑋今年6月捲入Metoo風波，遭到一名M姓女網友表示遭他過去「趁機性交」，他也在螢幕前銷聲匿跡，日前老婆蔡亘晏受...

男星罕病兒遭霸凌「碎玻璃插脖」為事業吞忍 後悔痛哭

南韓演員權五重（權五中）演出「順風婦產科」走紅，作品還包括「茶母」、「秘密男女」、「食客」、「奇皇后」等知名韓劇，不過他卻在演藝事業起色時發現兒子罹患罕病，他毅然決定減少工作，選擇把一切都集中在兒子和家人身上。近日他卻驚爆兒子在校遭霸凌，脖子還被玻璃刺傷留下疤痕。

被汪小菲爆料「跑了」 具俊曄親自出面反擊

大S(徐熙媛)和汪小菲雖已離婚2年，大S去年也和舊愛具俊曄再婚，但汪小菲日前突然在直播中驚爆自己想和大S復婚，還稱具俊曄...

慟！男星打桌球「昏倒猝死」 享年51歲

大馬演藝圈再傳噩耗！馬來西亞男星張文輝近日正籌備新專輯，不料昨（18）日被爆料打桌球時突然昏迷，當場猝死，享年51歲。 據當地媒體報導，音樂人張文輝2000年時曾與阿牛合作推出方言創作專輯《我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。