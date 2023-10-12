恭喜！歷經30小時吃全餐 卓君澤生下兒子「百香果」

恭喜！威廉在臉書報喜訊，老婆卓君澤順利生下兒子「百香果」，母子均安，他透露老婆經歷了30個小時的全餐生產過程，現在老婆還在微微發燒，讓他相當心疼。

以下為臉書全文：

歷三十個小時的滿漢全席全餐，終於吃到這顆調皮的百香果了，媽咪現在微微發燒，真的非常辛苦…百香果在媽咪的身上，已經感覺腿的力量非常強大，本來呢？我們是希望百香果可以在11號就順利自然產下，後來人算不如百香果算…直接是成為12號的寶寶，沒關係一切平安就好，不然真的是要嚇死拎杯了…接下來就是一連串的戰役開始…百香果你準備好一輩子的體育課了嗎？海豬真的超辛苦了…感謝禾馨醫療團隊，讓我們順利迎接百香果的到來 。