岳啟儒揭「侵害配偶權」勝訴內幕！曾格爾洩近況：講到哭

登山好手曾格爾去年遭爆，與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院近日宣判結果出爐，曾格爾遭判賠30萬，可上訴。對此，正宮岳啟儒昨（11）日再度發文，透露這次官司勝訴的內幕。

岳啟儒經過一年的訴訟，終於迎來勝訴。昨天深夜她罕見聊起侵害配偶權。她表示打官司的過程中，常有朋友問：「現在不是沒有通姦罪了嗎？你告的是什麼啊？只有截圖能告成嗎？到底什麼是侵害配偶權？」她則表示，過去通姦罪歸在刑法中，雖然目前已經廢除，但不代表介入別人家庭無罪，民法中依舊有規範配偶權，「所以外遇雖然無法告刑事，但還是能提起民事訴訟。」

岳啟儒解釋，以前通姦罪列在刑法中，蒐證難度高，但後來改列在民法中比較好了解，因為只要違背大眾認知的男女交流方式就算侵害配偶權，也就是說曖昧簡訊、親密肢體接觸等等一些超越朋友界線的舉證，「光是這樣就已經可以定罪了。」最後，她更再次強調：「在法律條文之下，有罪就是有罪，雖然通姦除罪化，小三還是會被民法認證的。」不過，底下也有網友出面提醒侵害配偶權有時效規定，「需要在知悉損害後的2年內，且該事實發生在10年內可提告」。

曾格爾在此次官司中敗訴，目前人在國外登山的她至今仍未正式回應。曾格爾昨（10）日突然在社群平台發文，稱「講著講著就哭了…」；曾格爾的爸爸日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「30萬賠一賠啦，不上訴了，等拿到單子會去繳，爸爸埋單！」強調他的個人發言不代表女兒。

「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元。全案起源於，曾格爾遭爆料，2022年8月29日回國後，主動約已婚的陳坤保入住北投高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃...（陳坤保日前作證稱是胃藥）」遭岳啟儒從iPad意外發現，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元；陳坤保日前也透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。

曾格爾目前人仍在國外登山。 圖／截自曾格爾臉書

「岳啟儒 一人份的勇氣」臉書全文如下： 什麼是 #侵害配偶權 ？

在打官司的過程中，有些朋友會問我，現在不是沒有通姦罪了嗎？你告的是什麼啊？只有截圖能告成嗎？

到底什麼是侵害配偶權？

法律條文真的艱澀難懂，我來用白話文解釋一下。

過去通姦罪是歸屬在刑法，的確已經廢除了，但是不代表小三無罪，民法裡仍然有規範夫妻權益，就是所謂的配偶權，所以外遇雖然無法告刑事，但還是能提起民事訴訟。

判決的差別就是刑事可以把被告抓去關，但現在不用關了，不過民事敗訴要賠錢。

過去刑事通姦罪的認定要蒐證難度非常高，反而現在民法的認定範圍界線更容易懂，只要是違背了社會大眾認知的男女互動方式，就侵害了配偶權。

所以曖昧簡訊算不算？摟摟抱抱親密肢體接觸算不算？一般人都會認定這已經超越普通朋友界線，而和有家室的人發生這些行為更是不妥，光是這樣就已經可以定罪了。

在法律條文之下，有罪就是有罪，雖然通姦除罪化，小三還是會被民法認證的。

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