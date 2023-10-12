篠崎泫驚爆寄養邪教家庭 遭「全裸關狗籠」淪肉身祭品

前女子團體Twinko成員篠崎泫過去參加《娛樂百分百》之《凹嗚狼人殺》後爆紅，還被封為「狼人殺女神」。近日她上節目談起坎坷身世，經爆曾待過7個寄養家庭，其中一個養父還因信仰邪教，曾把她囚禁在狗籠。

篠崎泫近日在《命運好好玩》節目中談起過去的身世，表示過去她曾待過至少7個以上的寄養家庭，其中一個家庭因養父信奉邪教，竟將她當成祭品對待，不僅把她綁在桌上進行儀式，還毒打、不給飯吃，還將她全裸關進狗籠中囚禁。

由於當時被禁食，篠崎泫直言那時的自己就像是一個難民，最後是有個親戚某天臨時到訪，這件事情才曝光，「媽媽親戚來的時候發現我是被關在狗籠裡面，他們住在山上會養野狗的大狗籠，我是沒穿衣服然後被關在裡面，身上都是傷，那時才發現他們有問題，我才被接走。」

篠崎泫如今回想起驚悚經歷，表示宛如電影《咒》的情節。雖然如今已長大成人，但她至今仍留有陰影，「因為身體要保持乾淨，我常常會受到他們監視，不管我在洗澡什麼的，會常發現他在暗處盯著我，好像我身體不能受到一些影響，例如不能偷吃東西、做一些禁忌的行為等等」這也導致她到現在都一直很害怕，「我就一直覺得有人在看我，可能小時候的陰影太深了」。

篠崎泫驚爆自己待過至少7個寄養家庭。 圖／擷自facebook。

商品推薦