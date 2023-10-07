吳亦凡又出事！被關13年哭了 8500萬一夕燒光

曾為「頂流明星」的吳亦凡前年涉嫌性侵遭逮，歷經1年多時間審理判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境，在牢獄中的他又成為話題人物，大陸網友爆料他的公司遭到強制執行約8500萬台幣（1896.75萬人民幣），猜測應是廠商索賠成功。

大陸網友翻出跟吳亦凡有關的3間公司內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京凡世文化傳媒有限公司，近日遭大陸廣東中山市第二人民法院強制執行標的1896.75人民幣，相關內容為服務糾紛，資料顯示此前由吳亦凡代言的華帝股份有限公司曾向他提告，看來疑似索賠成功。

面對13年刑期，吳亦凡不滿提出上訴，7月進行二審開庭，此外他在獄中的生活傳聞四起，YouTuber「老王」爆料他某天洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自家，還有獄友曾看見他掉眼淚。

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