吳亦凡又出事！被關13年哭了 8500萬一夕燒光
曾為「頂流明星」的吳亦凡前年涉嫌性侵遭逮，歷經1年多時間審理判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境，在牢獄中的他又成為話題人物，大陸網友爆料他的公司遭到強制執行約8500萬台幣（1896.75萬人民幣），猜測應是廠商索賠成功。
大陸網友翻出跟吳亦凡有關的3間公司內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京凡世文化傳媒有限公司，近日遭大陸廣東中山市第二人民法院強制執行標的1896.75人民幣，相關內容為服務糾紛，資料顯示此前由吳亦凡代言的華帝股份有限公司曾向他提告，看來疑似索賠成功。
面對13年刑期，吳亦凡不滿提出上訴，7月進行二審開庭，此外他在獄中的生活傳聞四起，YouTuber「老王」爆料他某天洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自家，還有獄友曾看見他掉眼淚。
更多推薦
▪「最美魚販」被男星亂摸！錄影當下直接磨蹭她
▪28歲女星「11月結婚當媽」：聽寶寶心跳聲感動難以言喻
▪向華強驚爆周星馳真實片酬 「6年暴漲250倍」
▪TWICE周子瑜續約後被冷凍？母發文「承諾像泡沫一樣」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言