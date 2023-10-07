向華強驚爆周星馳真實片酬 「6年暴漲250倍」
向華強妻子陳嵐2014年曾公開和周星馳撕破臉，還曾在受訪時砲轟周星馳的五大罪狀，雙方一度撕破臉，後來有傳聞稱周星馳曾私下致電向太道歉。向華強近來開始經營抖音頻道，他近日也出面在抖音爆料，透露周星馳過去的真實片酬，「6年之內，從6萬漲到1500萬」直言相當厲害。
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1996年所出品的電影《大內密探零零發》，內容中周星馳與劉嘉玲飾演一對夫妻，兩人在戲中常常吵架，逗趣互動也讓許多影迷印象深刻。向華強透露，這部戲讓周星馳、劉嘉玲人氣再度翻紅，不只讓周星馳的片酬在6年內從6萬漲到1500萬，劉嘉玲拍完戲後在演藝圈運氣扶搖直上，「拍完之後她運氣也來了這樣子。她常常對我們兩夫婦就很感激這樣子」。
陳嵐過去曾在受訪時砲轟周星馳的五大罪狀，認為周星馳雖有才華但人品不行、為了錢財翻臉不認人、抹黑向華強，感情方面每次分手都很絕情等等。
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