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陳凱倫術後頸部驚人疤痕曝光 談抗癌感受醫病態度這件事

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳凱倫分享抗癌近況。 圖／截自臉書／陳凱倫
陳凱倫分享抗癌近況。 圖／截自臉書／陳凱倫

66歲陳凱倫罹患扁桃腺癌開刀動手術，他2日回診，曬出當初術後頸部長達12公分的疤痕，分享抗癌近況，讓人看了相當感動，為他加油。

陳凱倫分享他第10次回診狀況，表示看到醫生的笑容，讓他覺得太療癒了。他曬出10個月前在病房的照片，頸部可見長達12公分的疤痕，他坦言當時感到「痛不欲生後的茫然未知？」，而如今疤痕已看看不太出來，深深覺得自己很幸運，被家人照顧得很好，也有很多貴人相助。

他透露這期間調整生活作息，會注意吃進去的營養品是對哪方面有幫助，配合吃化療藥，持續早起運動拉筋、蓄氧，再睡著回籠覺。

陳凱倫坦言他把自己當作「罹癌重生的實驗者」，重新面對新生命的自己，正向面對，活化好的細胞「重生」。他直說：「如果吃的食物（包括嚴選把關的營養補充品），運動，作息對了，有一天真的復元，重拾健康，能幫上其他罹癌夥伴或家屬，彼此交換心得，這才是不枉我經歷 『痛不欲生』的這一遭。」

他坦言至今仍在摸索，分享生活心得，而他感受到主治醫師笑容滿面的醫病態度，對忐忑不安的病人來說，真的很療癒。

陳凱倫曬出當時術後傷疤。 圖／截自臉書／陳凱倫
陳凱倫曬出當時術後傷疤。 圖／截自臉書／陳凱倫

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